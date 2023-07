Frank Facenza, talentuoso cantautore calabrese, sta per regalare ai suoi fan una nuova emozionante esperienza musicale con il lancio del suo ultimo singolo intitolato “L’inizio di un sogno”. Scritto da due autori molto quotati in Lombardia, Daniele Piovani e Lisa Panetta, e con gli arrangiamenti del maestro Mario Parise, questo brano promette di catturare l’attenzione degli appassionati della musica italiana.

La distribuzione di “L’inizio di un sogno” sarà curata dalla casa discografica Bluemusic, con sede a Catania, guidata dal maestro Nino Marchi. Questa collaborazione tra il talento di Frank Facenza e l’esperienza di Bluemusic promette di portare la sua musica a un pubblico sempre più vasto.

Il video musicale di “L’inizio di un sogno” è stato girato nella bellissima città di Catania, offrendo una splendida cornice visiva che si fonde con la melodia coinvolgente del brano. L’atmosfera unica della città siciliana si combina con la passione di Frank Facenza, creando un’esperienza cinematografica che si sposa perfettamente con la sua musica.







Il nuovo singolo di Frank Facenza sta già raccogliendo un’ondata di condivisioni sulla piattaforma YouTube, suscitando l’entusiasmo dei suoi fan. Questo magnifico lavoro discografico è destinato a conquistare i cuori degli ascoltatori, grazie alla sua melodia avvolgente e al testo coinvolgente.

Inoltre, Frank Facenza ha annunciato che si esibirà in numerose piazze del sud per promuovere il suo nuovo singolo. Queste esibizioni live offriranno ai fan l’opportunità di immergersi nella sua musica e di vivere un’esperienza indimenticabile, in cui potranno connettersi con le emozioni e le storie raccontate attraverso le sue canzoni.

“L’inizio di un sogno” segna una nuova tappa nella carriera di Frank Facenza, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua passione per la musica. Questo singolo promette di essere un successo e di consolidare la sua posizione nella scena musicale italiana.

Non resta che ascoltare “L’inizio di un sogno” e unirsi a Frank Facenza in questo viaggio musicale emozionante che sta per iniziare. Preparatevi ad immergervi in un’esperienza indimenticabile e a scoprire il talento di questo straordinario cantautore calabrese.