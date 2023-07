Un ricco cartellone estivo che abbraccerà molti degli aspetti della vita turistica e attrattiva che sono alla base di una presentazione coinvolgente per il turista e per la popolazione locale e del comprensorio, è stata al centro della conferenza stampa che si è svolta ieri, presso il salone del consiglio Comunale, presentato dallo stesso Sindaco Sergio Ferrari accompagnato per l’occasione dagli assessori che già a partire dall’inizio dell’anno e ancor prima, per alcuni progetti avviati, hanno cominciato a programmare quella che sarà l’estate 2023 nella nostra città. Un cartellone estivo, come ha detto il Sindaco, Sergio Ferrari che “ha volutamente alzato l’asticella delle aspettative e della qualità degli eventi che si svolgeranno e che in parte ripropongono quanto di coinvolgente hanno prodotto lo scorso anno, vedi Luglio in sport, Cirò Arte, Krimisound, Cirò Wine festival, festa della 23 bandiera blu, ecc”, manifestazioni e dettagli illustrati successivamente dagli assessori, Ferdinando Alfì, Virginia Marasco e dal consigliere delegato allo spettacolo, Giuseppe Strancia. Un cartellone che ripropone luglio in sport, con il campionato nazionale di beach soccer targato Figc-Lega Nazionale Dilettanti, che torna ad animare la spiaggia di Cirò Marina dal 20 al 23 con il campionato italiano serie A ON e dal 24 al 30 quello del Beach Volley, maschile e femminile, con la finale assoluta di coppa Italia, che tanto ha significato per il territorio nelle due precedenti edizioni del 2021 e 2022 anche in termini di indotto socio economico, riuscendo anche quest’anno a fare il tutto esaurito nelle strutture alberghiere e dell’accoglienza diffusa della nostra città e dei comuni vincitori. Una conferma della bontà dell’evento che vedrà la città di Cirò Marina premiata a Viareggio insieme alla città di S. Benedetto del Tronto il 28 luglio prossimo con il premio Hall of Fame, migliore location e organizzazione in Italia. Un evento, luglio in sport che, come noto, sarà trasmesso in diretta sul canale 214 di Sky, ZONA DAZN. Un programma estivo che come è stato illustrato, ha cercato per quanto possibile, come ha voluto ribadire il Sindaco di “abbracciare virtualmente e non tutti”, allocando le varie iniziative in quasi tutte le aree della città, Lungomare nord e sud e area centrale, area portuale, Mercati Saraceni, Piazza Diaz. Non ha voluto mancare di sottolineare quanto sia importante presentare la città pulita e accogliente, rivolgendo l’invito a tutti di rispettare le varie ordinanze emanate per l’osservanza dell’orario di “quiete” dopo le ore 2 del mattino, la raccolta differenziata che deve essere quanto più possibile rispettata, un invito rivolto soprattutto alle strutture balneari ed operatori economici. Ma, parlando di un’asticella da alzare nella qualità, forse la novità più significativa è stata l’avere inserito Cirò Marina, dopo il proficuo lavoro del consigliere delegato, Giuseppe Strancia, nell’essere riusciti ad inserire Cirò Marina nel circuito nazionale degli eventi canori più significativi con la presenza nelle giornate del m14 e 17 agosto di Fiorella Mannoia e il duo Nek-Renga, per uno spettacolo, questo a pagamento, che prevede la necessaria prenotazione e vendita dei biglietti che saranno sufficienti a rendere lo spettacolo a costo zero per l’Ente. Ma ci sarà anche tanta altra musica, come dicevamo, Krimisa Sound, presentata dalla Ginevra Lamborghini, figlia di Elettra e che vedrà esibirsi i Sottotono, Manlio e tanti altri giovani anche locali, musica vintage con i Cugini di Campagna, Pappalardo. Come dicevamo, un cartellone che abbraccia vari aspetti turistici ed enogastronomici e, pertanto non potevano mancare le serate dedicate all’enogastronomia con il sempre fattivo contributo del Consorzio Vino Tipico di Cirò e Melissa che nella giornata del 10 agosto riproporranno presso i Mercati saraceni, la Cirò Wine Festival e ancora Sapori di mare il 3 agosto nell’area portuale. Ma spazio anche alla cultura e al teatro, come ha detto l’assessore Marasco, con le giornate della Cirò Arte realizzate in collaborazione con la Pro Loco nelle giornate del 7 e 8 agosto con Enrico Garneri e Roberto Lipari, lo spettacolo socio-umanitario “Basta Odio” dedicato ai giovani con tre musical. Un programma che si arricchisce anche della celebrazione della 23ma bandiera blù che dovrebbe essere svolto il 20 luglio prossimo, miss Italia regionale il 9 agosto, la gara di nuoto il 18 agosto. Si partirà comunque il 16 luglio prossimo, in occasione delle Festa del Carmelo che vedrà esibirsi in piazza Diaz il noto e famoso Edoardo Bennato. Ma la conferenza stampa, al termine, ha presentato sul piano politico una novità, che lo stesso Sindaco ha voluto anticipare ribadendo quanto già era stato stabilito all’atto della formazione della giunta Comunale dopo le elezioni e cioè un ricambio: Giuseppe Strancia subentra a Virginia Marasco in qualità di assessore al Turismo; Virginia Marasco torna sui banchi del consiglio Comunale in qualità di Consigliera con delega alla cultura e al teatro. Un ricambio che, come ha affermato il Sindaco, è un riconoscimento al neo assessore Strancia per il lavoro svolto fino ad oggi, ma anche un riconoscimento al grande lavoro svolto da Virginia Marasco che dovrà continuare.







ADVERTISEMENT