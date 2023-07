Cirò Marina si prepara ad accogliere un’importante riunione nel mondo del vino con il convegno sui Vini Cirò Doc, focalizzato sull’analisi di mercato e sul marketing dei rinomati vini di Cirò. L’evento, in programma per il 19 luglio alle ore 17:00, riunirà un notevole panel di esperti del settore, provenienti da diverse istituzioni e organizzazioni, con l’obiettivo di trasformare i dati di mercato in azioni promozionali mirate. Il convegno si concentrerà in particolare sui mercati nazionale e tedesco, offrendo uno spazio di discussione e condivisione di strategie per potenziare la visibilità e la distribuzione dei vini di Cirò.

Tra i relatori di spicco figura il Dott. Raffaele Librandi, Presidente del Consorzio di Tutela e Valorizzazione dei vini Cirò e Melissa Doc, la cui presenza garantisce una prospettiva diretta dalla produzione. Il Dott. Librandi condividerà il suo punto di vista sullo stato attuale dell’industria vinicola di Cirò e sull’importanza di valorizzare l’unicità dei vini prodotti nella regione.

Un altro intervento di grande interesse sarà quello del Dott. Pierpaolo Penco, Docente ed esperto di marketing del vino. Grazie alla sua vasta esperienza nel settore, il Dott. Penco fornirà una panoramica approfondita sulle strategie di marketing efficaci per promuovere i vini di Cirò sui mercati nazionale e tedesco. Condividerà approfondimenti sulle ultime tendenze di consumo e suggerirà azioni concrete per capitalizzare sul potenziale di crescita di questi mercati.

La presenza del Dott. Angelo Radica, Presidente nazionale dell’Associazione Città del Vino, apporterà ulteriori prospettive all’evento. Il Dott. Radica condividerà le sue esperienze e le migliori pratiche implementate in altre regioni vinicole italiane, offrendo spunti preziosi sul modo in cui promuovere il turismo enogastronomico e il marchio di Cirò.







ADVERTISEMENT

Il Dott. Giacomo Giovinazzo, Direttore generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, presenterà un’analisi dettagliata del mercato vinicolo nazionale e tedesco. Con dati aggiornati e una visione prospettica, il Dott. Giovinazzo identificherà le opportunità e le sfide che attendono i produttori di vino di Cirò in questi mercati e offrirà soluzioni concrete per accrescere la loro presenza.

Parteciperanno anche il Dott. Sergio Ferrari, Sindaco di Cirò Marina, e il Dott. Gianluca Gallo, Assessore all’Agricoltura, Risorse agroalimentari e forestazione della Regione Calabria. La loro presenza sottolinea l’impegno delle istituzioni locali nel sostenere l’industria vinicola e creare un ambiente favorevole alla crescita e allo sviluppo.

Il convegno sui Vini Cirò Doc rappresenta un’opportunità unica per i produttori di vino di Cirò e per gli esperti del settore per confrontarsi, scambiare idee e sviluppare strategie innovative che permettano di sfruttare appieno il potenziale dei mercati nazionale e tedesco. Attraverso l’analisi di mercato e l’applicazione di strategie di marketing mirate, il convegno mira a promuovere l’identità e la qualità dei vini di Cirò a livello nazionale ed internazionale, rafforzando la reputazione di questa regione vinicola unica.