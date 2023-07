Share on Twitter

Giovedì 20 luglio, alle ore 18.00, presso il “Max Trattoria ed Enoteca” in via Pola-Cirò Marina, si terrà l’evento “Happy Enology Calabria 2023”. L’evento è organizzato dall’azienda AGRIENOLOGY srl di Giovanni Malena-Cirò Marina in collaborazione con l’Istituto OENOITALIA di Erbusco (BS) e l’azienda portoghese “Cork Supply”, produttrice di tappi di sughero.

La nona edizione di Happy Enology Calabria promette di essere un’occasione imperdibile per gli appassionati di vino e per gli addetti ai lavori nel settore enologico. L’evento vedrà la partecipazione di numerose cantine e produttori calabresi, che presenteranno le loro eccellenze e avranno l’opportunità di confrontarsi e collaborare per un costante miglioramento tecnico e qualitativo nel mondo del vino.

Uno dei momenti salienti della manifestazione sarà il tavolo tecnico che si concentrerà sulle “Instabilità dei vini” e sulle “Biotecnologie sulla nutrizione e sulla fermentazione”. Esperti del settore condivideranno le loro conoscenze e esperienze in questi ambiti, fornendo preziosi spunti e approfondimenti.

Inoltre, verrà presentato il nuovo rivoluzionario tappo in microgranina VINC, sottolineando l’importanza delle chiusure in sughero nel processo di conservazione e maturazione del vino.







Come consuetudine, a seguire si svolgerà il concorso enologico, che sarà giudicato da una giuria tecnica competente. Il concorso avrà l’obiettivo di eleggere il “Miglior Vino rosato calabrese” tra i numerosi partecipanti. Sarà un’opportunità unica per degustare e apprezzare le eccellenze vinicole della regione.

Happy Enology Calabria è diventato un appuntamento fisso nel panorama enologico calabrese, grazie all’incessante impegno dell’azienda Agrienology srl di Giovanni Malena. La sua consolidata esperienza nel settore fornisce servizio, assistenza e supporto alle cantine e ai produttori, facilitando relazioni di collaborazione e confronto che mirano a elevare costantemente il livello tecnico e qualitativo del comparto enologico.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per scoprire e apprezzare le straordinarie produzioni vinicole calabresi e per promuovere la crescita e lo sviluppo del settore nel territorio. Happy Enology Calabria 2023 sarà un’esperienza indimenticabile per tutti gli amanti del vino, i professionisti del settore e coloro che desiderano immergersi nell’affascinante mondo dell’enologia calabrese.