“Requisiti, fasi di selezione e modalità di partecipazione per un futuro nella Polizia di Stato”.

È stata indetta una nuova ed entusiasmante opportunità di carriera per giovani italiani con il concorso Polizia di Stato 2023. Il concorso mira a reclutare 1650 Allievi Agenti provenienti dal territorio civile, i quali avranno l’opportunità di diventare parte integrante di una delle forze di polizia più importanti e rispettate d’Italia.

Requisiti per la partecipazione

Per partecipare a questa sfidante selezione, i candidati devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cittadinanza italiana. Godimento dei diritti politici. Diploma di scuola secondaria di secondo grado o equivalente, che permetta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, con la possibilità di ottenerlo entro la data della prova scritta. Età compresa tra 18 e 26 anni. È importante notare che tale limite massimo di età può essere esteso fino a un massimo di tre anni, in base all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Possesso delle qualità di condotta richieste secondo l’articolo 35, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001. Efficienza fisica e idoneità fisica, psichica ed attitudinale per l’espletamento dei compiti connessi alla qualifica.

È importante tenere a mente che coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi, o che sono oggetto di misure di prevenzione o di sicurezza, non potranno accedere alla selezione. Allo stesso modo, chi è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego in una pubblica amministrazione o espulso da corsi di formazione finalizzati all’immissione nei ruoli della Polizia di Stato sarà escluso dal concorso.







Sui posti messi a concorso opera anche una riserva di 15 posti a favore dei possessori dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

Fasi del concorso

Il concorso per Allievi Agenti Polizia di Stato 2023 prevede diverse fasi di selezione:

Prova d’esame scritta: I candidati affronteranno un questionario con domande a risposta sintetica o a scelta multipla. La prova verterà su vari argomenti, tra cui cultura generale, conoscenza della lingua inglese, apparecchiature e applicazioni informatiche, ragionamento logico-matematico e critico-verbale, e altre materie previste dal decreto del Ministero dell’Interno. Accertamenti dell’efficienza fisica: I candidati dovranno superare prove di efficienza fisica, tra cui una corsa di 1000 metri, un salto in alto e piegamenti sulle braccia. Accertamento dell’idoneità psico-fisica: Verranno effettuati esami clinici, valutazioni psichiche e accertamenti strumentali e di laboratorio per verificare l’idoneità psico-fisica dei candidati. Accertamento dell’idoneità attitudinale: I candidati saranno sottoposti a batterie di test collettivi e individuali e a un colloquio psicologico per valutare la loro attitudine al servizio di polizia.

Come presentare la domanda di ammissione

Le domande di partecipazione al bando di concorso per Allievi Agenti Polizia di Stato devono essere inviate esclusivamente online, tramite la procedura telematica disponibile sul Portale concorsi della Polizia di Stato. Per accedere alla procedura informatica, i candidati possono utilizzare il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE) rilasciata dal Comune di residenza.

È necessario avere un indirizzo email personale valido a cui verrà inviata la domanda presentata, una Tessera Sanitaria con il codice fiscale e una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale.

In conclusione, l’attesa selezione per il concorso Polizia di Stato 2023 offre una straordinaria opportunità di carriera per aspiranti Allievi Agenti civili. Gli interessati sono invitati a leggere attentamente il bando e a prepararsi con cura per affrontare le diverse fasi della selezione. Questo concorso rappresenta un’occasione unica per coloro che desiderano mettersi al servizio della comunità, garantendo sicurezza e tutela dei cittadini italiani. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 10 agosto 2023, quindi non perdete tempo e iniziate a prepararvi per questa straordinaria opportunità di carriera nella Polizia di Stato. Buona fortuna a tutti i candidati!

Ecco il BANDO al concorso Polizia di Stato per allievi agenti 2023 civili.