La Guardia Costiera di Crotone continua la sua intensa attività di controllo lungo il litorale di giurisdizione, al fine di garantire la salvaguardia della vita umana in mare ed il rispetto delle norme a difesa della sicurezza della balneazione.

Nella giornata di sabato 22 luglio, nelle acque antistanti la località di “Gabella”, è stato effettuato un soccorso a beneficio di una unità da diporto, con 3 occupanti a bordo, che registrava una grave avaria al motore. L’unità è stata soccorsa e condotta in porto a Crotone.

Nel fine settimana appena trascorso, la Guardia Costiera ha anche intensificato i controlli a carico dei conduttori di acquascooter che transitano lungo i tratti di mare della costa di competenza. In particolare, sono stati elevati 5 verbali di illecito amministrativo per oltre 5.500 euro di sanzioni.







A carico di due distinti conduttori di acquascooter, in località Cirò Marina, sono stati elevati due verbali (da € 459 cadauno) per avere navigato con la citata unità da diporto all’interno della fascia di mare riservata alla balneazione.

A carico di altri due diportisti alla conduzione di acquascooter, sono stati elevati, nella località di Crotone e Cropani, due verbali da € 459 cadauno per aver navigato durante la fascia d’orario in cui non è ammesso il transito delle predette unità da diporto.

Infine, in località Le Castella, è stato elevato un processo verbale da € 3.672 a carico di un soggetto che si poneva alla guida di un acquascooter senza aver mai conseguito il previsto titolo abilitativo.

La Guardia Costiera ricorda a tutti i diportisti che è importante rispettare le norme di sicurezza in mare e che è necessario essere in possesso di tutti i requisiti necessari per la conduzione di un acquascooter.