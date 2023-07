Il Consorzio di tutela, guidato da Raffaele Librandi si prepara a dieci giorni di animazione tra vigneti, cantine, tour, masterclass prima della grande festa finale a Madonna di mare. Ospiti di quest’anno Luca Gardini e Luciano Pignataro.



Nel borgo dei vignaioli e dei marinai dove oltre cinquant’anni fa nacque la prima Doc della Calabria tutto è pronto per l’edizione 2023 del Cirò Wine Festival, lo storico appuntamento dedicato alla valorizzazione del vino dell’areale e al racconto diffuso dei produttori che aderiscono al “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc”.

Un ricco programma tra vigne e cantine, tour tra le realtà vitivinicole della più significativa denominazione di Calabria, che si concluderà, come ormai da tradizione, nell’evento finale di Madonna di Mare il 10 agosto con i banchi d’assaggio, il food territoriale e la musica d’autore. Un evento nato per focalizzare l’attenzione sulla zona produttiva enologica calabrese più conosciuta al mondo, valorizzarne il territorio, il lavoro dei produttori e dei viticoltori che oggi raggruppa storiche aziende ultracentenarie e le nuove generazioni di vigneron in un mix perfetto tra tradizione e modernità che rappresenta una rete di cooperazione importante capace di promuovere sui mercati nazionali ed internazionali il Gaglioppo e le altre uve autoctone.







ADVERTISEMENT

Dieci intensi giorni sul territorio con una variegata proposta di appuntamenti per promuovere al meglio tutte le realtà vitivinicole nel periodo estivo in cui Cirò si riempie di turisti, operatori di settore, winelovers, appassionati e giornalisti dell’enogastronomia che arrivano qui per approfondire sul campo gli aspetti e le tecniche produttive del vino calabrese più famoso al mondo.

Quest’anno a curare le masterclass del Cirò Wine Festival arriveranno Luca Gardini, il wine killer (come viene definito per la sua capacità di riconoscere i vini alla cieca) insignito del titolo di miglior sommelier del mondo e di sicuro un punto di riferimento per il vino a livello internazionale, e Luciano Pignataro, giornalista professionista del quotidiano Il Mattino, grande narratore dell’enogastronomia meridionale, ideatore e direttore responsabile dello spazio web che porta il suo nome seguitissimo da tutti gli appassionati di cibo e vino, che animeranno gli eventi (su prenotazione obbligatoria https://www.eventbrite.it/e/biglietti-degustazioni-guidate-ciro-wine-festival-23-684838509417) in programma l’8 e il 9 agosto presso la Sala consiliare del comune di Cirò.

Il 10 agosto il grande evento finale a Madonna di Mare, nello spazio dei Mercati Saraceni, con la degustazione aperta al pubblico alla quale prenderanno parte numerose aziende aderenti al Consorzio di Tutela dei Vini Cirò e Melissa e la festa in musica con il concerto di Peppe Voltarelli.