Inizia oggi, 26 luglio, il tanto atteso 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙋𝙊 𝙏𝙀𝘼𝙏𝙍𝘼𝙇𝙀 𝙇𝘼 𝙏𝙊𝙍𝙍𝙀, e con esso, gli spettacoli teatrali e musicali estivi in Piazza Diaz, alle ore 21:30. Per questa serata inaugurale, è in scena lo spettacolo “Follie d’amore”, un’opera teatrale emozionante e coinvolgente che promette di regalare momenti di pura magia al pubblico presente.







