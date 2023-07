Con grande entusiasmo, la compagnia teatrale “Teatro dei Visionari” ha dato inizio alla stagione “CiròEstate2023” con la commedia “Stessa spiaggia, stesso mare”. La Piazza della Legalità si è riempita di spettatori, pronti a godersi la prima divertentissima esibizione della rassegna Premio Antica Krimisa, organizzata dalla rinomata Compagnia Teatrale Krimisa, diretta dal talentuoso regista Giovanni Malena. Quest’anno, la rassegna si è spostata per la prima volta nell’antico borgo, aggiungendo un tocco di fascino e autenticità all’evento.

L’atmosfera di Cirò è stata pervasa dal brulicare dell’arte e della cultura durante queste serate speciali, offrendo un’occasione imperdibile sia agli amanti del teatro che a coloro che desiderano scoprire le emozioni uniche che solo la scena può regalare. Questa è la 18ª edizione della kermesse teatrale, e ancora una volta, ha catturato il cuore del pubblico locale e dei visitatori grazie alla passione e alla dedizione delle compagnie teatrali partecipanti.

“Stessa spiaggia, stesso mare” è il primo spettacolo in concorso, una commedia che evoca ricordi di estati passate, amori, avventure e momenti di riflessione. La trama promette di trasportare gli spettatori in un viaggio emozionale, lasciando un’impronta duratura nei loro cuori.

Presente all’inaugurazione, il Sindaco Mario Sculco ha elogiato l’evento, definendolo una serata splendida all’insegna dell’arte e della cultura, proprio come Cirò merita. Ha anche espresso un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del programma complessivo e, in particolare, alla Compagnia Teatrale Krimisa per il valore aggiunto che ha portato all’estate cirotana.

Durante la rassegna, quattro compagnie teatrali parteciperanno al concorso, e le prossime date si terranno il 27 luglio in Piazza della Libertà, il 30 luglio e il 2 agosto. Una giuria tecnica e una giuria popolare valuteranno le performance delle compagnie, aggiungendo un elemento di competizione e stimolo per gli artisti.







ADVERTISEMENT

La commedia “Stessa spiaggia, stesso mare” è stata una rappresentazione semplice e divertente, incentrata sulla normalità della vita reale e caratterizzata da situazioni e avvenimenti autentici. Gli interpreti hanno saputo infondere nelle loro performance una grande veridicità e una generosa dose di passione, trasmettendo al pubblico anche la calabresità del luogo.

La regista e attrice della commedia ha ringraziato il pubblico per la calorosa accoglienza e si è augurata di aver regalato a tutti un grande sorriso. Tutti gli attori hanno dimostrato incredibile talento e hanno divertito il pubblico con le loro interpretazioni.

L’appuntamento è fissato per domani, 27 luglio, con la seconda compagnia in gara. CiròEstate2023 continua a promettere serate di teatro indimenticabili e cariche di emozioni per gli spettatori di tutte le età.