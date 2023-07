Pallavolo Volley Reghion di Reggio Calabria: la certezza di eccellenza al centro Antonella De Franco per il Campionato 23/24 di Serie B2 Femminile

La società di Pallavolo Volley Reghion è lieta di annunciare con entusiasmo e orgoglio la riconferma di Antonella De Franco come centrale per il terzo anno consecutivo. Questo accordo rappresenta una certezza per il club, che mira a raggiungere nuovi traguardi nel campionato 23/24 di Serie B2 femminile.

Il percorso vincente di Antonella De Franco ha visto la sua crescita nel mondo della pallavolo fin dalle giovanili di Cirò Marina nel periodo compreso tra il 2000 e il 2007, per poi passare alla Serie D nella stagione 2007/2008 con la squadra di Cutro. Da lì, la sua esperienza si è arricchita con ulteriori successi, culminando nella vittoria del campionato con Cirò Marina nelle stagioni 2008/2011 (serie D e C) e della coppa Calabria con Crotone nel 2011/2012 (serie C).

Negli anni successivi, Antonella De Franco ha continuato a dimostrare il suo talento e impegno con Cirò Marina (2012/2013, serie C) e Crotone (2013/2015, serie C). Il momento culminante è arrivato con la vittoria del campionato B2 con Torretta nelle stagioni 2016/2018 e, successivamente, con un’esperienza positiva a Pizzo nella stagione 2018/2019 (playoff).

Il suo impegno e le sue prestazioni eccezionali non sono sfuggiti al radar della società Oria, dove ha giocato nella stagione 2019/2020 in B2, e poi è tornata a Torretta nella stagione 2020/2021, consolidando ulteriormente il suo talento e la sua posizione nel mondo della pallavolo.







Da quando è approdata a Reggio Calabria nella stagione 2021/2023, Antonella De Franco ha continuato a dimostrare il suo valore, contribuendo in modo significativo al successo della squadra nella categoria B2.

In vista del campionato 23/24 di Serie B2 femminile, la società di Pallavolo Volley Reghion ha espresso la sua piena fiducia nel talento e nella leadership di Antonella De Franco. Con il terzo anno consecutivo di questa partnership, la società punta a nuovi traguardi e ambisce a raggiungere risultati ancora più significativi.

Antonella De Franco, a sua volta, si è detta entusiasta di iniziare questa nuova stagione, dichiarando: “Sono fremente di iniziare, di conoscere le mie nuove compagne e rivedere quelle ‘vecchie’. Gli obiettivi per quest’anno sono diversi e ciò mi motiva ulteriormente a dare il massimo in campo.”

Il club e i tifosi non vedono l’ora di assistere alle imprese di Antonella De Franco nel prossimo campionato e confidano che il suo contributo sarà cruciale per raggiungere i traguardi prefissati. Con una giocatrice del suo calibro nel cuore della squadra, la Pallavolo Volley Reghion si prepara ad affrontare la stagione con ambizione e determinazione, mirando a consolidare la sua posizione di eccellenza nel panorama della pallavolo femminile.

In bocca al lupo a Antonella De Franco e alla Pallavolo Volley Reghion per la stagione 23/24 di Serie B2 femminile! Che sia un altro anno ricco di emozioni, successi e soddisfazioni per l’intera squadra e i suoi appassionati sostenitori.