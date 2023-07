Wine Land Cibi e Tradizioni: Full immersion enogastronomica nella magica cornice di Crotone.

L’attesa è terminata! Si avvicina l’evento imperdibile dell’estate: Lunedì 31 luglio, prenderà ufficialmente il via la seconda edizione di Wine Land Cibi e Tradizioni, la manifestazione che celebra con orgoglio l’enogastronomia e le tradizioni culinarie locali. Dopo il grande successo dell’edizione invernale, l’iniziativa torna con una full immersion di tre giorni, pronta a incantare i palati degli appassionati, nella suggestiva cornice della Villa Comunale di Crotone.

La Sala Margherita, situata nel cuore del centro storico di Crotone, ha ospitato la conferenza di presentazione di Wine Land Cibi e Tradizioni. In questa sede, sono stati svelati i dettagli del ricco programma della tre giorni enogastronomica, caratterizzata dalla collaborazione attiva dell’Amministrazione comunale di Crotone. Alla conferenza hanno partecipato con entusiasmo il sindaco Vincenzo Voce, il vice sindaco Sandro Cretella e l’assessore al Turismo Maria Bruni. A condividere il tavolo dei relatori, anche rappresentanti di spicco come Raffaele Nebbioso dell’Associazione Somewhere e Paolo Ippolito del Consorzio di Tutela vini DOC Cirò e Melissa.

Wine Land Cibi e Tradizioni si preannuncia come un evento imperdibile per i cittadini locali e per tutti coloro che raggiungeranno Crotone da fuori città. Sarà un’occasione unica per apprezzare l’enogastronomia del territorio, immergersi nelle tradizioni culinarie locali e scoprire i sapori autentici della Calabria.

La collaborazione con l’Università della Calabria conferisce alla manifestazione un valore aggiunto. Grazie a questa preziosa partnership, Wine Land Cibi e Tradizioni si arricchisce di una serie di attività, conferenze e laboratori dedicati alla cultura del vino e alla valorizzazione delle tradizioni locali, creando un connubio vincente tra sapere accademico e cultura popolare.

L’evento vanta il prezioso supporto di importanti partner come la Bper, il Gruppo Marrelli, Recim, Trony, Romanò Immobiliare e la Cooperativa Kairòs, il che ne conferma l’importanza e la rilevanza per il territorio. Wine Land Cibi e Tradizioni rappresenta una straordinaria opportunità per il rilancio della vita mondana cittadina durante questa calda estate.

“Il Comune di Crotone ha inserito con entusiasmo l’evento nel corposo calendario delle iniziative estive, rafforzando così la volontà di promuovere la cultura enogastronomica locale e valorizzare le eccellenze del territorio. Ha sostenuto il sindaco Vincenzo Voce, siamo certi che si confermerà il successo ottenuto nella prima edizione”

“Questa edizione consolida la collaborazione con l’Amministrazione comunale, il Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa”, ha dichiarato Raffaele Nebbioso, organizzatore dell’evento con l’Associazione Somewhere. “Wine Land si impegna a promuovere il territorio attraverso le eccellenze enogastronomiche, in un viaggio culinario indimenticabile”.

Il vino Cirò, fiore all’occhiello dell’economia agricola locale, sarà al centro dell’iniziativa secondo Paolo Ippolito del Consorzio di Tutela vini DOC Cirò e Melissa, che ha sottolineato l’importanza di Wine Land Cibi e Tradizioni per il territorio.

Sarà un’appassionante tre giorni, completa di eventi musicali e tanto vino, in grado di valorizzare gli angoli suggestivi di Crotone che meritano di essere scoperti.

“Per noi, patrocinare e contribuire a Wine Land è motivo di soddisfazione”, ha affermato Sandro Cretella. “L’iniziativa mira ad incrementare il pubblico e la qualità, rappresentando una prospettiva meritoria per il territorio”.

Maria Bruni, assessore al Turismo, ha evidenziato l’importanza del coinvolgimento dell’Università, il cui apporto nel settore enologico e dell’enogastronomia è fondamentale per qualificare tutta l’offerta della città e della regione.



La tre giorni prevede un ricco programma:

Si inizia lunedì 31 luglio alle 19:00 con la cerimonia di apertura a cura di Rosanna Mortati docente Unical, alle 19:30 il talk “Alla scoperta del vitigno bacca bianca, principe della Doc Cirò: Il greco bianco” Masterclass a cura di Claudia Maremonti. Alle 20:30 il Talk curato e condotto da Rosanna Mortati – Ospite Giuseppe Pellegino docente di botanica – Unical, alle 21:30 Live concert “Freddie Meguire”, alle 23:00 la musica sarà ancora protagonista con Alberto Laratta e Radio Calice







Martedì 01 agosto alle 19:30 “Sfumature di gaglioppo rosè” Masterclass a cura di Claudia Maremonti, ore 20:30 “Vino e salute” Talk curato da Rosanna Mortati – ospite Giuseppe Passarino, Ordinario di Genetica all’Unical con la collaborazione di “Arti blu Academy”, alle 21:30 Live concert “Come quando fuori piove” ore 23:00 Radio calice con Gaggo Asteriti.

Mercoledì 02 agosto ore 19,30 cerimonia di chiusura seconda edizione Wineland , ore 20:00 “Il gaglioppo e la sua evoluzione” Masterclass a cura di Claudia Maremonti, 21:00 Live concert “Spicy groovers”, ore 23:00 Radio calice con Alberto laratta e Gaggo Asteriti.



Le tre serate saranno caratterizzate dalle 19:00 alle 23:00 da “Parole e vino” incursioni in musica tra i visitatori di dj Cesko.