Venerdì 28 luglio, torna in piazza Diaz la Compagnia Teatrale Apollo Aleo, reduce della emozionante serata svoltasi in occasione delle festività della B. V. del Monte Carmelo, il 15 luglio, che ha visto gli attori protagonisti della commedia brillante “Signore si nasce? Elogio alla finzione” scritta e diretta da Filomena Zungri. Nell’ambito della programmazione estiva del comune di Cirò Marina, inserita nella “Cirò Marina: Teatro e Musical”, verrà rappresentata la commedia brillante “Matrimonio con patrimonio” 2.0 – ovvero un rifacimento del primo grande successo che la compagnia, costituitasi nel marzo del 2015, ha appositamente preparato per realizzare una raccolta fondi con il service “Lions a Teatro”, promosso dal Lions Club Cirò Krimisa, la cui prima rappresentazione si è svolta a Cirò, ove è stato donato un defibrillatore al paese.

Nata con l’intento di divertire coinvolgendo il territorio ed esaltandone i pregi e le potenzialità, la compagnia raramente partecipa a rassegne e concorsi, preferendo promuovere molte raccolte fondi benefiche, mirate a supportare i bisogni del territorio, non ultima la rappresentazione al teatro Apollo di Crotone, nel 2018, che ha fruttato 7.000 euro devoluti alla ricerca per l’Alzheimer al centro della dott.ssa Amalia Bruni.

Spinti dalla passione per il teatro e dall’amore per la loro terra e le loro radici, le loro tradizioni, gli attori che ne fanno parte, sebbene amatoriali, hanno avuto numerose esperienze teatrali pregresse. Essi si ritagliano tempo prezioso da dedicare ad un hobby particolarmente impegnativo, nonostante impegni familiari e lavorativi. All’attivo la compagnia annovera cinque commedie, di cui ben quattro scritte dall’autrice e regista della compagnia, Filomena Zungri ed una che è un rifacimento di “Cose e l’atu munnu”, del Maestro Cataldo Amoruso, rappresentata lo scorso dicembre al teatro Alikia in occasione del riconoscimento alla carriera che il Lions Club Cirò Krimisa ha consegnato al Maestro. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Cirò Marina e i proventi dei biglietti sono stati devoluti in beneficenza, naturalmente.

Oltre alla Zungri, che è autrice e regista, il presidente è Giuseppe Sammarco e gli altri componenti sono Annamaria Strumbo, Gaetano Ierimonte, Michele Palmieri, Maria Teresa Calzona e Vincenzo De Franco. L’ultimo arrivato, Antony Torchia ha debuttato lo scorso 22 aprile nella rassegna della Stagione teatrale 2023 tenutasi a Cotronei ed organizzata dal poliedrico direttore artistico Giuseppe Pipicelli.







L’estate rappresenta per la compagnia un modo per ammortizzare, almeno in parte, le gravose spese che occorre affrontare per preparare costumi, scenografie e quant’altro, tutto rigorosamente autofinanziato. Ciò può realizzarsi grazie anche alla collaborazione con le amministrazioni comunali, con cui operare in sinergia e a beneficio della comunità, poiché la compagnia è sempre seguitissima e dona lustro alla comunità tutta, divertendo ed emozionando, con i suoi personaggi meravigliosamente reali che intrecciano legami di forte empatia con il pubblico, sempre oltremodo numeroso, straordinariamente partecipe e infine soddisfatto!

Dunque, tutti presenti venerdì 28 luglio a Cirò Marina in piazza Diaz per vivere momenti ricchi di emozione con i protagonisti di una storia avvincente e ricca di colpi di scena e con finale a sorpresa!