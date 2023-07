Stasera, lunedì 31 luglio, il palcoscenico si anima con l’entusiasmante performance di ADIEMUS ENSEMBLE che presenta: “NAPUL’É” Un coinvolgente concerto/spettacolo dedicato alle più belle canzoni napoletane, accompagnate da un’orchestra dal vivo, voci soliste e appassionanti monologhi.

La serata promette di regalare emozioni uniche, immergendovi in un’atmosfera magica e coinvolgente. L’ensemble musicale ADIEMUS è rinomato per la sua abilità nell’interpretare e valorizzare il patrimonio culturale della musica napoletana, portando in scena uno spettacolo avvincente e coinvolgente.

Le note appassionate delle canzoni, unite alle voci potenti e commoventi delle soliste, vi trasporteranno in un viaggio attraverso la storia e le tradizioni di Napoli. I monologhi, sapientemente interpretati, aggiungeranno profondità e significato alle performance musicali, creando un’esperienza completa e indimenticabile per il pubblico presente.







L’evento si terrà in Piazza Diaz, un luogo suggestivo che si presta perfettamente a eventi culturali di grande impatto. La location, infatti, contribuirà a rendere l’atmosfera ancora più magica e coinvolgente.

Quindi, non perdete l’opportunità di assistere a “NAPUL’É” di ADIEMUS ENSEMBLE questa sera alle ore 21.30 in Piazza Diaz. Portate con voi la voglia di emozionarvi e lasciatevi trasportare dalle note della musica e dai racconti appassionati che caratterizzeranno questa straordinaria serata. Sarete rapiti dal talento degli artisti e dalla bellezza delle canzoni che hanno fatto la storia di Napoli.

Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un’esperienza teatrale e musicale indimenticabile. Buon spettacolo!