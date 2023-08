Sapori d’eccellenza: VINS, ILIOS e l’atteso RUBRUM, i gioielli enologici di Nicodemo Amoruso.

La storia dell’Azienda agricola Amoruso è una testimonianza di dedizione, passione e impegno che si tramanda di generazione in generazione. Dal lontano 1918, quando il bisnonno Vincenzo fondò l’azienda, fino al 2023, quando Nicodemo Amoruso ha portato avanti l’eredità familiare con il lancio di due nuovi vini eccezionali e il progetto di un terzo, la cantina ha dimostrato di essere un pilastro della produzione vinicola. Con l’introduzione dei vini “VINS” e “ILIOS,” e l’imminente arrivo di “RUBRUM,” Amoruso Vini continua a segnare il suo nome nel mondo del vino.

L’Azienda agricola Amoruso è stata avviata con umiltà e passione dal bisnonno di Nicodemo, con la vendita di uve. Il nonno Nicodemo ha ereditato questo spirito imprenditoriale e ha dato una nuova linfa vitale all’azienda, coinvolgendo i suoi figli nella gestione. Oggi, Nicodemo Amoruso continua questa meravigliosa tradizione di famiglia portando in avanti l’eredità con orgoglio e devozione con l’avvio della produzione e vendita dei vini nel mercato locale.

Il 2023 è stato un anno significativo per l’azienda agricola con il nuovo nome “Amoruso Vini”, poiché Nicodemo ha deciso di espandere l’azienda con due nuovi vini. “VINS,” il Rosato, deve il suo nome alla nascita del figlio di Nicodemo, che ha ispirato l’idea di creare questo eccezionale vino nel mese in cui il bimbo è venuto al mondo. Questo vino si presenta come una celebrazione della gioia e della nuova vita, e riflette la dedizione di Nicodemo verso la produzione di vini unici ed emozionanti.

“ILIOS,” il Bianco dell’azienda, è una rappresentazione del sole in greco che bacia i vigneti e conferisce alle uve la loro preziosa carica di energia. La scelta di utilizzare al 100% uve greco bianco per questo vino è un tributo alla terra in cui la cantina ha radici profonde. I raggi del sole specchiati nel vino simboleggiano il desiderio di Nicodemo di condividere con il mondo i tesori del suo territorio attraverso le bottiglie di Amoruso Vini.







La cantina Amoruso Vini non si ferma qui. Da settembre 2023, i piani di Nicodemo includono il lancio del terzo vino, “RUBRUM.” Questo vino rosso prende il nome dalla forza e dalla tenacia con cui l’azienda è stata avviata, superando ostacoli e sfide per raggiungere il successo. “RUBRUM” è destinato a diventare l’emblema dell’impegno instancabile di Nicodemo Amoruso nel portare avanti l’eredità familiare e consolidare la reputazione della cantina in tutto il mondo.

Amoruso Vini è molto più di una cantina vinicola. È la storia di una famiglia che, attraverso quattro generazioni, ha mantenuto intatto il proprio impegno a produrre vini di alta qualità che riflettono l’amore per il territorio e la tradizione. Con il lancio di “VINS” e “ILIOS,” e l’attesa per “RUBRUM,” la cantina si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, continuando a deliziare gli appassionati di vino con le sue creazioni uniche e indimenticabili. La cantina Amoruso Vini, guidata da Nicodemo, dimostra che la passione, la dedizione e la perseveranza sono gli ingredienti essenziali per raggiungere l’eccellenza nel mondo del vino.