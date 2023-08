Il Comune di Cirò Marina è pronto a dare il via a una serata indimenticabile per tutti gli amanti della musica e del divertimento con il “KRIMISOUND VINTAGE”, una serie di eventi culturali e artistici che si preannunciano entusiasmanti. La PRIMA TAPPA di questa coinvolgente iniziativa avrà luogo questa sera, l’1 Agosto, a partire dalle ore 22:00, presso la bellissima zona del lungomare Sud, zona “White”.

Gli ospiti della serata saranno nientemeno che i fantastici Bottega Dell’Arte, Pappalardo e Cugini di Campagna, tre eccellenze della musica italiana che sapranno regalare al pubblico emozioni e note indimenticabili. Sarà una straordinaria occasione per ascoltare dal vivo alcuni dei loro successi più celebri e per immergersi in un’atmosfera di grande festa e spensieratezza.

La particolarità di questa serata è che l’ingresso sarà completamente GRATUITO, rendendo l’evento accessibile a tutti i cittadini e visitatori di Cirò Marina. Questa scelta dimostra l’attenzione e l’impegno dell’amministrazione comunale nell’offrire occasioni di svago e aggregazione, promuovendo al contempo la cultura e la musica.

Il “KRIMISOUND VINTAGE” è solo l’inizio di una serie di serate targate con questo nome, promesse di emozioni e momenti indimenticabili. Non perdere questa occasione di vivere una serata speciale, all’insegna della musica e del divertimento.







Il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, invita tutti a partecipare numerosi, sottolineando che eventi come questi sono fondamentali per valorizzare il territorio e promuovere l’arte e la cultura. La musica è un potente mezzo di unione e divertimento, e il “KRIMISOUND VINTAGE” sarà l’occasione perfetta per trascorrere una serata estiva all’insegna della gioia e della spensieratezza.

Quindi, segnatevi questa data e preparatevi a vivere un’esperienza indimenticabile. Il Comune di Cirò Marina vi aspetta questa sera, l’1 Agosto, alle 22:00 in punto, al lungomare sud zona “White”, per una serata incantevole con il “KRIMISOUND VINTAGE”. Non mancate!