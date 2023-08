Una voce per San Nicodemo 2023.

Un grande evento organizzato dalla Pro Loco “Luigi Lilio” e dall’AVIS “Damiano Russo” di Cirò, patrocinato dalla provincia di Crotone e dal comune di Cirò. La serata è nata con l’obiettivo di sensibilizzare sulla cura della SLA e della sclerosi multipla e attraverso una raccolta fondi già in corso, il ricavato verrà utilizzato per contribuire all’acquisto di un respiratore per il reparto SLA del centro Clinico “San Vitaliano” di Catanzaro.

Saranno presenti associazioni del settore che si occuperanno di informazioni sul tema.







Ci sarà un concorso canoro, che vedrà la partecipazione con un piccolo spettacolo di cabaret e come presidente di giuria Enzo Salvi.

Per l’occasione, è stata organizzata una raccolta fondi e una riffa per un percorso benessere e relax.