Questa sera nella cornice dei Mercati Saraceni a Madonna di Mare i banchi d’assaggio delle cantine protagoniste dell’edizione 2023 e la musica del cantante calabrese che ha ricevuto tre volte la targa Tenco.

E’ tutto pronto a Madonna di Mare per il gran finale del Cirò Wine Festival che nell’edizione 2023 ha registrato il tutto esaurito non solo nelle degustazioni affidate al wine killer Luca Gardini e al grande narratore dell’enogastronomia meridionale, Luciano Pignataro, ma anche nei tanti e diversificati appuntamenti collaterali che dal 1 al’7 agosto hanno animato il territorio coinvolgendo wine lovers, turisti ed appassionati.

Il Gaglioppo a Cirò si distingue per «unicità e riconoscibilità» hanno sottolineato nel corso delle masterclass Gardini e Pignataro. Un vitigno dal carattere autentico che rappresenta non solo la rinascita ma anche «il futuro del vino calabrese». Qui grandi produttori, micro vinificazioni, hanno saputo esprimere filosofie e stili di vino differenti accomunati dalla grande longevità di un vitigno che esprime una storia di viticoltura meridionale.







Il “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc” che riunisce i produttori del vino storici, le giovani cantine, i viticoltori artigianali ha saputo negli anni costruire una importante rete di cooperazione che è cresciuta in termini di adesioni e si è consolidata esprimendo una fetta importante della produzione vitivinicola calabrese.

L’edizione 2023 del Cirò Wine Festival è stata celebrata con un intenso programma di eventi degustativi, culturali, esperienziali nelle cantine e sul territorio ed ora si prepara al gran finale di stasera, 10 agosto. A Madonna di Mare, nel suggestivo spazio dei Mercati Saraceni, dalle ore 21:00 si apriranno i banchi d’assaggio delle cantine ‘A Vita, Antichi Vigneti Sculco, Baroni Capoano, Brigante, Cantina Malena, Cantine Campana, Cantine Dell’Aquila, Cantine De Mare, Cantine Strangi, Cantine Vulcano, Caparra&Siciliani, Cataldo Calabretta Viticoltore, Cerminara, Enotria, Esposito Vini, Fezzigna Vini, Ippolito 1845, La Pizzuta Del Principe, Librandi, Maddalona Del Casato, Mimmo Vinci, Rocco Pirito, Romano & Adamo, Salvatore Caparra Vini, Santa Venere, Senatore Vini, Sergio Arcuri, Tenuta Del Conte, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca, Vini Giuseppe Pipita, accompagnati dalle proposte gastronomiche della special food box a cura Lagust e dalla musica del cantautore calabrese Peppe Voltarelli. Autore di canzoni, scrittore e attore, vincitore di tre Targhe Tenco “Ultima notte a Malá Strana” nel 2010 come miglior album in dialetto, con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 e con “Planetario” nel 2021, entrambi come miglior album interprete sarà in concerto nella That’s Cirò Wine Night che saluterà l’edizione straordinaria di quest’anno, alla quale prenderanno parte anche i sindaci di Cirò, Mario Sculco, e di Cirò Marina, Sergio Ferrari, e l’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo.