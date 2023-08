L’edizione del Cirò Wine Festival 2023 si è conclusa trionfalmente, attirando un pubblico numeroso e entusiasta. Questo evento, ideato dal “Consorzio di tutela e valorizzazione dei vini Cirò Doc e Melissa Doc”, ha dimostrato il fervore e l’orgoglio per il vitigno principe della denominazione più antica di Calabria, il Gaglioppo.

La festa di popolo si è svolta in un’atmosfera di allegria e condivisione presso i suggestivi Mercati Saraceni, dove ben 33 cantine del Consorzio di Cirò e Melissa hanno riunito appassionati, turisti e wine lovers. Questo appuntamento, che ha avuto luogo dal 1 al 10 agosto, ha dimostrato la forza autentica del Gaglioppo, un vitigno unico nel panorama enologico italiano. Oltre a celebrare il passato e l’identità vitivinicola, il festival ha proiettato lo sguardo verso il futuro, affrontando con modernità e consapevolezza le sfide che si presentano.

Le cantine protagoniste di questa sesta edizione del Cirò Wine Festival sono state: ‘A Vita, Antichi Vigneti Sculco, Baroni Capoano, Brigante, Cantina Malena, Cantine Campana, Cantine Dell’Aquila, Cantine De Mare, Cantine Strangi, Cantine Vulcano, Caparra&Siciliani, Cataldo Calabretta Viticoltore, Cerminara, Enotria, Esposito Vini, Fezzigna Vini, Ippolito 1845, La Pizzuta Del Principe, Librandi, Maddalona Del Casato, Mimmo Vinci, Rocco Pirito, Romano & Adamo, Salvatore Caparra Vini, Santa Venere, Senatore Vini, Sergio Arcuri, Tenuta Del Conte, Tenuta Renda, Tenuta Santoro, Vigneti Ferraro, Vigneti Vumbaca e Vini Giuseppe Pipita.

L’atmosfera dei Mercati Saraceni è stata trasformata in un vero e proprio mercato contemporaneo, dove i produttori hanno presentato i loro vini autoctoni, in particolare il Gaglioppo, agli amanti del buon vino. L’evento non si è limitato all’assaggio delle eccellenze enologiche, ma ha offerto anche un’esperienza multisensoriale grazie alla musica d’autore di Peppe Voltarelli, il quale ha incantato il pubblico con le sue canzoni.







ADVERTISEMENT

«Siamo contentissimi e molto soddisfatti di questa edizione – ha sottolineato il presidente del Consorzio di Cirò, Raffaele Librandi – che ha innalzato il livello di una proposta di racconto e valorizzazione del nostro areale, riscontrando sempre più appeal tra il pubblico di appassionati e specialisti, coinvolgendo – ed è questa la vera sorpresa – moltissimi giovani che sono oggi la fetta di consumatori più difficile da raggiungere e che invece dimostrano in maniera sempre più crescente l’interesse verso i nostri prodotti e sono curiosi di conoscere le esperienze imprenditoriali e aziendali dei tanti protagonisti della denominazione. Noi, come abbiamo sentito dire dagli ospiti di questa edizione Luca Gardini e Luciano Pignataro, dobbiamo essere orgogliosi del nostro territorio e del nostro vitigno, unico al mondo, verso il quale profondiamo azioni di promozione sempre più mirate non solo in Calabria ma anche in Italia e all’estero con iniziative che puntano a far scoprire ai consumatori e i giornalisti le peculiarità del Gaglioppo».

La manifestazione ha incluso tour giornalistici nelle terre del Gaglioppo, permettendo a giornalisti nazionali e calabresi di incontrare aziende e produttori, esplorando le vigne di questa regione vitivinicola. Luca Gardini, noto esperto del settore, ha elogiato l’autorità e la versatilità del Gaglioppo, sottolineando la sua capacità di esprimersi nel tempo con grande qualità. Anche Luciano Pignataro ha sottolineato la qualità del vitigno e la sua longevità, che gli consente di mantenersi unico nel tempo.

Il Cirò Wine Festival 2023 ha dimostrato il forte legame tra tradizione, territorio e innovazione nel mondo dell’enologia calabrese. L’evento ha rappresentato un’occasione unica per celebrare il Gaglioppo e gli altri vitigni autoctoni della DOC, mettendo in luce l’eccellenza enologica della Calabria.