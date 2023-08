Nella serata di ieri, 13 agosto, la suggestiva Piazza Diaz di Cirò Marina è stata il palcoscenico di uno spettacolo straordinario: l’esibizione dei THE QUEEN TRIBUTE. Un evento che ha regalato emozioni indimenticabili al numeroso pubblico presente.

L’atmosfera si è caricata di energia grazie alla performance coinvolgente e appassionata dei musicisti che compongono la band. I THE QUEEN TRIBUTE hanno saputo riportare in vita i grandi successi di uno dei più importanti gruppi rock della storia della musica. Dal ritmo travolgente di “We Will Rock You” all’epica melodia di “Bohemian Rhapsody”, ogni brano ha portato il pubblico in un viaggio musicale ricco di emozioni.

Ciò che ha reso questo spettacolo ancora più speciale è stato il cantante Frank Kori, il cui vero nome è Francesco Corigliano. Nonostante sia originario di Crotone, Kori ha vissuto per circa 10 anni nella capitale, Roma, dove ha approfondito i suoi studi musicali. Attualmente, egli è il direttore di una rinomata accademia musicale a Crotone, la “Kroton Music Academy”. La sua voce potente e versatile ha reso omaggio alla leggendaria voce di Freddie Mercury, portando in scena una performance coinvolgente e vibrante.







L’interazione tra i musicisti e il pubblico ha creato una connessione unica e speciale, trasformando Piazza Diaz in un’arena di condivisione e passione. Gli applausi fragorosi e le voci unite del pubblico hanno dimostrato quanto l’amore per la musica dei Queen sia ancora vivo e vibrante.

L’evento dei THE QUEEN TRIBUTE ha dimostrato ancora una volta come la musica sia in grado di unire le persone, di attraversare il tempo e di far rivivere emozioni uniche. Una serata indimenticabile, che ha trasformato Cirò Marina in un palcoscenico di energia, passione e omaggio a una delle band più iconiche di sempre.