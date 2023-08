Nuove panchine lungo il lungomare grazie all’associazione ‘Città Pulita’ e agli imprenditori.

Quell’auspicata sinergia tra imprenditori, cittadini, amministrazione comunale e associazioni sta prendendo forma nella pittoresca cittadina di Cirò Marina. Nella mattinata di ieri, un segno tangibile di questa collaborazione è emerso lungo il lungomare Nord, con l’installazione di tre nuove panchine in cemento bianco al posto di vecchie e danneggiate strutture.

Con quest’ultimo intervento, il totale delle panchine posizionate in soli tre mesi raggiunge il numero di 21. Un risultato sorprendente che testimonia l’impegno di coloro che lavorano instancabilmente per migliorare l’aspetto e la vivibilità di questa comunità.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla generosità e all’attaccamento dei fratelli Bruno, Francesco e Salvatore Benevento, paesani di lunga data che, pur essendosi trasferiti in Emilia Romagna per motivi di lavoro, non hanno mai dimenticato le loro radici. Questi individui di spicco hanno voluto esprimere il loro attaccamento alla città con un gesto di grande valore etico: l’installazione di nuove panchine lungo il lungomare, dedicate al loro padre Benito, il quale era presente in questa speciale occasione, insieme ad altri familiari.







ADVERTISEMENT

Bruno Benevento, insieme alla moglie, la signora Cilidonio, e Francesco Benevento, che ha coinvolto anche il figlio omonimo Bruno, si sono uniti agli sforzi per l’installazione delle panchine. La loro presenza e il loro contributo hanno dimostrato il legame profondo che li unisce alla comunità.

Un sincero ringraziamento va a questi generosi benefattori, che hanno reso possibile un intervento che arricchisce il decoro e l’ambiente del paese. L’amministrazione comunale merita un plauso per aver concesso l’autorizzazione, mentre non possiamo dimenticare il prezioso contributo dei volontari che hanno partecipato attivamente a questa e alle precedenti attività. In particolare, è il presidente dell’associazione “Città Pulita”, Francesco De Simone, a sottolineare l’importanza di questo gesto di collaborazione.

Tra i volontari che hanno dato il loro contributo spiccano i nomi di Mario Campanile, Cesare Filippelli, Gianni e Francesco De Simone, Giuseppe Pirito, Nino Trifirò, Giuseppe Federico, Salvatore De Franco e Giannino Carfora, irriducibili sostenitori della crescita e del benessere della comunità di Cirò Marina.

L’installazione di queste nuove panchine non è solo un aggiornamento materiale, ma anche un messaggio tangibile di unità e dedizione alla propria terra. La comunità di Cirò Marina può guardare con orgoglio a questo esempio di impegno civico e collaborazione, che continuerà a ispirare e a migliorare la vita di tutti coloro che chiamano questa splendida località “casa”.