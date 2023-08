Un nuovo capitolo di passione calcistica nel cuore di Roma, grazie a Fabio Strancia e al Catanzaro Club “Pietro Iemmello.

Nella serata del 13 agosto si è svolta con grande entusiasmo l’inaugurazione del Catanzaro Club di Roma, intitolato al celebre calciatore “Pietro Iemmello”. L’evento si è tenuto presso il suggestivo Chiosco di Giovino, dove il protagonista d’onore è stato, senza sorpresa, il talentuoso bomber catanzarese.

L’associazione è stata creata grazie all’impegno dei suoi soci fondatori, tra cui spiccano i nomi di Alessio Mangiacasale, che assume il ruolo di presidente, Giuseppe Benincasa, vice presidente, e Giovanni Bonaccolta, tesoriere. Al fianco di loro, Alessandro Palmieri, Massimo Pascuzzo, Natale Rachiele, Leonardo Graziano, Gianluca Greco, Simone Tinello e Fabio Strancia, originario di Cirò Marina e grande tifoso sin dall’epoca d’oro del Catanzaro, titolare del rinomato locale “Rosso Tiziano” di Roma, che sarà la sede operativa del club.

La figura di Fabio Strancia risalta particolarmente all’interno del club, poiché è un tifoso del Catanzaro fin da quando era piccolissimo, risalendo ai tempi in cui la Calabria gioiva con la presenza del mitico Catanzaro nella serie A, tra la fine degli anni ’70 e i primi degli anni ’80. La passione di Strancia per la squadra è stata trasmessa da generazione in generazione, ed è con un profondo amore per il calcio e la sua città che ha deciso di mettere a disposizione il proprio locale per le attività del club.







ADVERTISEMENT

L’obiettivo principale di questa nuova iniziativa è quello di riunire tifosi appassionati della squadra giallorossa di Catanzaro, sia residenti nella capitale che provenienti da altre zone, per condividere la passione per il calcio e sostenere il proprio team. L’evento ha registrato una notevole partecipazione di tifosi entusiasti, che hanno avuto l’opportunità di incontrare Pietro Iemmello, il cui autografo e foto ricordo sono diventati i trofei della serata.

Il nuovo capitano del Catanzaro ha condiviso la sua gioia nell’essere coinvolto in questa iniziativa, dichiarando: “È un vero orgoglio poter dare il mio nome a un club legato a Catanzaro e ai suoi sostenitori al di fuori della città. Credo che questa sia un’iniziativa meravigliosa. Spero che il club possa crescere sempre di più e che molti tifosi possano unirsi a noi, anche se non possono essere presenti allo stadio. In questo modo, potremo essere uniti nel tifo nonostante la distanza.”

Il Catanzaro Club Roma “Pietro Iemmello” si propone dunque come un punto di riferimento per i tifosi catanzaresi residenti nella capitale e per tutti coloro che vogliono condividere l’amore per il calcio e sostenere la propria squadra del cuore. L’iniziativa promette di creare un legame ancora più stretto tra i tifosi e il loro beniamino iPietro Iemmello, contribuendo a rafforzare il senso di appartenenza e di identità tra gli amanti del calcio.