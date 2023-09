Celebrato con grande musica il ventesimo anniversario del Corpo Bandistico Città di Cirò Euterpe







Grande spettacoli il raduno Bandistico per festeggiare il ventesimo anniversario di attività del Corpo Bandistico Città di Cirò Euterpe, un traguardo così importante che non è passato inosservato, grazie al quale il paese è stato inondato di musica. L’incontro delle bande è partito dal Rione Arenacchio e si è snodato per le vie del paese, con ritrovo nella centralissima Piazza Pugliese nel cuore del centro storico, dove le bande si sono esibite in una piazza gremita ad aspettarle. Le bande musicali ospitati dalla banda Euterpe sono state: Orchestra di Fiati F, Rizzo di Crosia; Banda musicale Distretto Arbereshe; Laboratorio Artigiano di Antonio Porco. Il sindaco Mario Sculco si è complimentato con il presidente della banda Euterpe Luigi Dell’Aquila e col maestro Nico Giorno per il loro grande traguardo raggiunto in venti anni di successo. A fine spettacolo è stato offerto un rinfresco ai presenti e a tutti gli ospiti che le bande hanno portato. Il Presidente Dell’Aquila insieme al maestro Nico Giorno, hanno tagliato la torta per festeggiare i vent’anni di attività.