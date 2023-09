Scandale 5 settembre 2023. É tornata la Festa del fico d’India di Scandale. La manifestazione, che si è tenuta lo scorso weekend, ha riscosso un grande successo di pubblico e di critica.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Scandale con il supporto di diverse attività locali, come La tana del Coniglio, Manatthans Bar e Mojitos Bar, Gelateria Sweet, e crotonesi, come Ristorante Bagò, Vinarte, Gelateria Morabito e prodotti tipici Laura Greco.

È stato proposto un menù speciale a base di fichi d’India, con piatti creativi e originali che si sono sposati con la eventi culturali e musicali a cura degli Otto più street band e degli Hantura con la diretta su Radio Studio 97.

La manifestazione è stata un vero e proprio successo, che ha contribuito a far conoscere il fico d’India di Scandale a un pubblico sempre più vasto.







ADVERTISEMENT