Il sindaco del comune di Cirò Marina ha annunciato l’inizio dei lavori di bitumazione programmata per il 13 settembre 2023. Questa iniziativa è volta a migliorare la sicurezza stradale e garantire strade più sicure e durevoli per i cittadini.

I lavori di bitumazione rappresentano un passo importante per mantenere le strade del comune in ottime condizioni. Il sindaco ha sottolineato l’importanza di questa manutenzione programmata per garantire che le strade siano sicure per tutti i cittadini.

Una caratteristica chiave dell’annuncio è l’anticipo nella comunicazione delle vie interessate dai lavori di bitumazione. Questo permetterà ai residenti di pianificare di conseguenza e di rispettare le ordinanze di divieto di sosta che saranno emesse nelle zone coinvolte.







Questi lavori non solo miglioreranno la sicurezza stradale, ma contribuiranno anche a preservare il patrimonio infrastrutturale del comune. È un investimento nella qualità della vita dei cittadini e nell’attrattività di Cirò Marina.

In chiusura, il sindaco ha ringraziato anticipatamente i cittadini per la loro comprensione e collaborazione durante questa fase di miglioramento delle strade. Gli sforzi congiunti della comunità e delle autorità locali porteranno a strade più sicure e durevoli per tutti i residenti di Cirò Marina.