Nella calda giornata del 10 settembre 2023, con il via dato alle ore 18:00, si è svolta a Rocca di Neto la 13^ edizione della gara podistica “Corri per un Amico” in memoria del luogotenente Mario Quero. Questa gara è ormai una tappa consolidata nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e ha visto la partecipazione di circa 100 atleti provenienti da tutto il territorio regionale.

Il percorso di 10 chilometri, caratterizzato da varie tipologie di difficoltà, ha messo alla prova la resistenza e le capacità dei partecipanti. Tra le squadre presenti, spiccava la Ciro Krimisa Runners, che ha schierato alcuni dei suoi atleti più promettenti.

Il punto di riferimento della squadra, Vincenzo Vozzo, ha tagliato il traguardo in 40 minuti e 59 secondi, dimostrando una prestazione di alto livello. Anche Domenico Riillo ha confermato la sua costanza sia in termini di presenza che di tempi, chiudendo la gara con un lodevole 42 minuti e 12 secondi.







ADVERTISEMENT

Francesco Frustaglia, nonostante non fosse in perfetta forma fisica, ha fatto onore alla sua squadra portando a casa un tempo di 49 minuti e 55 secondi. Tuttavia, il vero obiettivo di questa giornata per Franco era lo spirito di squadra, e ha dimostrato la sua dedizione supportando il suo compagno di squadra, il debuttante Amico Loprete Nicola, originario dell’Isola di Capo Rizzuto.

Nicola ha dato il massimo fin dall’inizio, e anche se è partito con grande determinazione, è riuscito a concludere la gara con un notevole tempo di 49 minuti e 6 secondi. La sua prestazione è stata un segnale di grande potenziale, e il team Ciro Krimisa Runners si aspetta sicuramente grandi cose da lui in futuro.

Il vincitore assoluto di questa 13^ edizione è stato Francesco Turano, classe 1968, della Cosenza K42, che ha completato il percorso in soli 35 minuti e 45 secondi. Al secondo posto si è piazzato Paolo Audio del team Jure Sport, con un tempo di 36 minuti e 25 secondi, seguito al terzo posto da Andrea Ponzi dell’Athlos Mirto Crosia, che ha concluso la gara in 36 minuti e 47 secondi.

Nella categoria femminile, il gradino più alto del podio è stato conquistato da Morena Sestino, che ha completato il percorso in 46 minuti e 3 secondi, rappresentando il team Run For Catanzaro.

La 13^ edizione di “Corri per un Amico” è stata un successo grazie alla determinazione degli atleti e allo spirito di squadra che ha caratterizzato la partecipazione della Ciró Krimisa Runners. Questo evento dimostra ancora una volta quanto lo sport possa unire le persone in un’atmosfera di sana competizione e solidarietà. Siamo sicuri che vedremo ancora grandi risultati da questi talentuosi atleti in futuro.