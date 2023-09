Presso il Resort Villa Maria, ubicato il località Gipso a Belvedere Spinello, Mercoledì 20 Settembre a partire dalle ore 9 si terrà la semifinale del Campionato Italiano 2023 del Salame. L’evento organizzato dall’Accademia delle 5T in collaborazione con il Gal Kroton e l’APZ della Calabria conclude il ciclo delle semifinali del Campionato Italiano del Salame: saranno in gara i salami di Calabria, Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, l’altra semifinale che si terrà al Nord coinvolgerà le altre Regioni. La scelta della Provincia di Crotone per questa importantissima gara è il giusto riconoscimento ad un territorio come quello crotonese con una storia ed una tradizione salumiera importante fatta di bontà e passione. Perché un Campionato del Salame? Perché è sempre più difficile trovare un buon salame, fatto come una volta, soltanto con carne, grasso, sale, spezie naturali, aglio e vino, senza l’aggiunta di sostanze chimiche, latte in polvere e zuccheri. Un modo per ritornare al buono e genuino, un cibo evocativo e conviviale che è andato via via scomparendo, o meglio i salami sono diffusi sì, ma non quelli di qualità. Questo è lo scopo del Campionato ideato dall’Accademia: riportare alla luce i salami ben realizzati e premiare gli artigiani che svolgono consapevolmente il loro lavoro, con una produzione che segue il ritmo della natura e che sia il più possibile sostenibile, anche nel rispetto dell’animale. Grazie alla serietà del lavoro svolto dall’Accademia delle 5T il concorso è diventato con il patrocinio del Ministero competente, il Campionato Italiano. I prodotti premiati si dividono in salami ottenuti da carne di maiale rosa e salami ottenuti da carne di maiale a manto scuro. A questi poi si aggiungeranno una serie di riconoscimenti speciali che premiano dei prodotti fuori dalla stretta categoria.







