Cirò Marina, giovedì 14 settembre – L’inizio di un nuovo anno scolastico è sempre un momento carico di aspettative e di promesse, un momento in cui le porte dell’apprendimento si aprono a nuove opportunità e crescita personale. Quest’anno, l’Istituto Filottete di Cirò Marina ha inaugurato il 2023/24 con un evento speciale alla presenza del Sindaco, dott. Sergio Ferrari, e dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Avv. Mariagrazia Panebianco.

La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Rosaria Longo, ha rivolto un caloroso augurio alla comunità di Cirò Marina, invitando tutti a vivere questo anno scolastico con entusiasmo, responsabilità e curiosità. Il suo messaggio è stato trasmesso dalla nuova responsabile di plesso, la Prof.ssa Simona Caparra, che, insieme allo staff dirigenziale, ai docenti, alla segreteria e al personale scolastico, ha dato il benvenuto agli alunni delle classi prime e alle loro famiglie nell’auditorium “Don Bosco”.

L’Assessore Panebianco ha espresso un pensiero gentile augurando a tutti i ragazzi di mantenere la serenità e il sorriso visibile sui loro volti per tutta la vita. Ha inoltre sottolineato l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere la scuola in ogni momento. Il Sindaco dott. Sergio Ferrari ha evidenziato l’importanza della scuola, in particolare della scuola “Don Bosco”, che ha contribuito all’educazione e alla formazione della stragrande maggioranza della classe dirigente della città.

Un momento significativo dell’inaugurazione è stato l’omaggio fatto a tutti gli alunni della scuola secondaria “Don Bosco”. I docenti hanno sottolineato l’importanza della lettura come fonte d’ispirazione, un mezzo per risvegliare interessi su determinati argomenti, sviluppare lo spirito critico e stimolare domande e riflessioni. Pertanto, è stato consegnato a ciascun ragazzo un libro di narrativa accuratamente selezionato e decorato grazie all’arte della Prof.ssa Tommasina Baldassarre. Come sottolinea Gianni Rodari, “il verbo leggere non sopporta l’imperativo”, quindi, anziché imporre la lettura, si cerca di educare alla sua importanza, e la scuola svolge un ruolo fondamentale in questo processo.

Il famoso libro “Il Piccolo Principe” è stato donato ai bambini delle classi quinte del plesso “Ferrari”. L’accoglienza in questo caso ha evidenziato due grandi valori: la fiducia e l’amicizia, manifestate dai bambini di quinta che hanno preso per mano i più piccoli, guidandoli verso le loro nuove aule. La vicaria dell’Istituto Filottete, Prof.ssa Carmela Fazio, insieme a tutti gli insegnanti, ha accolto con gioia gli alunni, auspicando che la nuova generazione cresca sempre attaccata ai principi fondamentali della vita.







Per i bambini della scuola dell’infanzia dei plessi “Artino” e “Rajani”, il mare è stato il tema centrale dell’accoglienza. I bambini hanno partecipato a laboratori musicali e ricevuto barchette colorate di cartone dalle loro insegnanti, in un’esperienza che ha fatto leva sulla creatività e sull’apprendimento attraverso il gioco.

L’Istituto Filottete di Cirò Marina ha dato inizio all’anno scolastico 2023/24 con un forte messaggio di impegno, collaborazione e amore per l’apprendimento. È un luogo in cui i valori dell’educazione sono al centro di tutto, e dove l’entusiasmo dei ragazzi e il supporto della comunità sono elementi fondamentali per un futuro brillante.