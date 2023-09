Il cammino verso il successo è spesso tortuoso, fatto di scelte audaci e determinazione. Benedetto Capoano, un nome che sta rapidamente emergendo nel mondo dei sommelier, è un esempio vivente di come il perseguire la propria passione possa portare a risultati straordinari.

Nato come geometra a Cirò Marina, 29 anni, Benedetto Capoano ha scelto di intraprendere una strada molto diversa da quella per cui aveva studiato. La sua storia di successo ha trovato il suo apice quando ha vinto il primo posto in una gara per sommelier a Roma, nota come il Concorso di sommelier Ostiense. In questa competizione accanita, che ha coinvolto direttori di ristoranti e aspiranti sommelier, Capoano ha conquistato la vetta su 15 partecipanti.

La gara si è svolta in un elegante hotel nel cuore di Roma, una cornice perfetta per mettere in mostra le sue abilità e competenze acquisite con duro lavoro e dedizione. Ma cosa rende la sua storia così straordinaria?

Innanzitutto, va notato che Benedetto Capoano è originario di Cirò Marina, una località che ha contribuito in modo significativo alla sua passione per il vino e la sommellerie. La sua formazione di base come geometra lo ha reso un outsider iniziale in questo campo. Tuttavia, il desiderio di cambiare la propria vita e perseguire la sua passione per il turismo lo ha spinto a studiare scienze del turismo e ad immergersi nel mondo affascinante della sommellerie.

Ciò che rende la sua storia ancora più sorprendente è il fatto che, quando ha intrapreso questa nuova strada, pochi credevano in lui. Ma la sua determinazione ha dimostrato che il talento e l’impegno possono superare qualsiasi dubbio.

La gara a cui ha partecipato era un banco di prova completo per i sommelier. Includeva il galateo, l’arte di servire il vino in modo impeccabile e tutte le sfumature che rendono l’esperienza del vino davvero memorabile. Capoano ha dimostrato di avere una padronanza eccezionale di queste abilità e ha superato i suoi concorrenti con un margine significativo.

Un dettaglio notevole è che l’anno precedente aveva perso nella stessa competizione, ma questo non ha mai scoraggiato Capoano. Ha utilizzato la sua sconfitta come motivazione per migliorare e affinare le sue competenze. È stato l’unico rappresentante di Cirò e della Calabria a partecipare, dimostrando ancora una volta la sua determinazione nel mettere la sua terra d’origine sulla mappa dei vini di qualità.

La sua formazione e apprendimento delle regole della sommellerie hanno avuto origine a Cirò, e successivamente ha perfezionato le sue abilità lavorando in ristoranti stellati. La sua esperienza in ambienti così prestigiosi ha reso il suo percorso di apprendimento ancora più ricco e significativo.

Oltre alla sua carriera da sommelier, Benedetto Capoano è stato uno dei promotori del vino di Cirò, in particolare del marchio “Amoruso”. Ha contribuito a far conoscere il vino della sua regione e di altre cantine, aiutando a far crescere la reputazione dei vini calabresi.







Oggi, Benedetto Capoano è un nome rispettato nel mondo della sommellerie e sta attirando l’attenzione di alcune delle strutture alberghiere più prestigiose di Roma. È il risultato del suo impegno e della sua passione per il vino e il turismo, un esempio ispiratore per chiunque voglia perseguire i propri sogni con determinazione.

La sua storia dimostra che il cambiamento di carriera può portare a risultati straordinari quando si è guidati dalla passione e dalla dedizione. Benedetto Capoano è la prova vivente che è mai troppo tardi per iniziare un nuovo percorso e che la determinazione può superare ogni ostacolo. Con il suo talento e il suo impegno, è destinato a lasciare un segno indelebile nel mondo dei sommelier e dei vini di qualità.