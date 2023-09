Il 22 settembre è stato un giorno speciale per i bambini della scuola dell’infanzia “il Bosco Incantato”, che hanno avuto l’opportunità di esplorare il magico mondo della vinificazione. Accompagnati dalle loro insegnanti, i piccoli esploratori hanno intrapreso una divertente e istruttiva uscita didattica.

Le avventure educative sono sempre un’occasione unica per stimolare la curiosità e l’apprendimento nei bambini. In questo contesto, i bambini della scuola dell’infanzia “il Bosco Incantato” hanno vissuto una giornata indimenticabile, immersi nella scoperta del processo di produzione del vino.

Un’iniziazione alla vendemmia: toccare con mano il raccolto

La giornata ha preso il via con un’accattivante lezione sul tema della vendemmia, il momento cruciale in cui le uve vengono raccolte con cura nei vigneti. I bambini, sotto la guida esperta delle insegnanti, hanno anche avuto l’opportunità di sperimentare una piccola vendemmia nel cortile della scuola, toccando con mano le uve mature e imparando l’importanza della loro raccolta.

Alla scoperta della vinificazione: un museo per imparare

Ma la giornata non si è fermata alla vendemmia. Gli insegnanti hanno voluto portare i piccoli esploratori in una realtà straordinaria: il museo della “Tenuta Iuzzolini”. Qui, i bambini hanno avuto la possibilità di osservare da vicino il processo di vinificazione mentre una guida appassionata spiegava le diverse fasi coinvolte.

I bambini sono rimasti affascinati dalle spiegazioni sulla raccolta, la diraspatura e la pigiatura delle uve. Hanno imparato che l’uva, una volta pressata, produce un miscuglio chiamato mosto, che attraverso il processo di fermentazione, chiarimento e affinamento, si trasforma in vino, pronto per essere imbottigliato. È stato un momento di apprendimento coinvolgente, arricchito dalla pratica e dalla conoscenza diretta.







Il vino: un prodotto storico e artistico

Il vino è molto più di una semplice bevanda. È un prodotto che ha una storia lunga e affascinante, legata alla terra e al duro lavoro dei viticoltori. Segue le stagioni e, in molte occasioni, ha ispirato l’arte e la letteratura. Tuttavia, per i bambini, il vino può essere spiegato in modo semplice ed accessibile, come è stato dimostrato in questo entusiasmante viaggio educativo.

Il vino ha origine dalle uve, e questa è la radice della sua magia. È un prodotto che richiede tempo, dedizione e pazienza, valori che possono essere trasmessi ai bambini attraverso esperienze pratiche e coinvolgenti.

Un ringraziamento speciale alla tenuta Iuzzolini

Gli insegnanti della scuola dell’infanzia “il Bosco Incantato” desiderano esprimere un caloroso ringraziamento a Rossella Iuzzolini e a tutto il suo staff presso la Tenuta Iuzzolini. La loro disponibilità, gentilezza e premura nel ricevere non solo gli insegnanti, ma soprattutto i piccoli esploratori, hanno reso questa esperienza ancora più straordinaria. Immaginare e vivere il mondo della vinificazione è stato un regalo prezioso per i bambini, e questa avventura educativa rimarrà incisa nei loro ricordi per molto tempo a venire.

In conclusione, l’esperienza dei bambini della scuola dell’infanzia “il Bosco Incantato” è un esempio di come l’apprendimento possa essere reso coinvolgente ed educativo attraverso esperienze reali e pratiche. L’apprezzamento per il vino non è mai stato così accessibile e stimolante, grazie a un’uscita didattica che ha portato i bambini nel cuore della vinificazione.