Il Vice Sindaco, Pietro Francesco Mercuri, ha rilasciato un importante avviso alla cittadinanza riguardante le condizioni meteorologiche avverse previste per il 26 settembre 2023. L’allerta meteo, diramata dalla Protezione Civile Regionale, è stata classificata di livello arancione, indicando un’imminente situazione meteorologica critica per l’area di Cirò Marina.

L’allerta meteo sarà in vigore dalle ore 00:00 fino alle ore 24:00 del 26 settembre 2023, con previsioni di precipitazioni da sparse a diffuse, caratterizzate da rovesci e temporali. I fenomeni atmosferici saranno accompagnati da piogge di forte intensità, una frequente attività elettrica, possibili grandinate e raffiche di vento molto forti.

Una delle preoccupazioni principali riguarda la possibilità di fenomeni temporaleschi che potrebbero evolvere in nubifragi, con conseguenze potenzialmente gravi. Inoltre, sono previsti fenomeni di esondazione nei pressi dei fiumi con bacini idrografici di notevoli dimensioni.

Il Vice Sindaco Mercuri ha invitato la cittadinanza a prendere misure precauzionali adeguate per affrontare questa situazione critica. In particolare, chiunque risieda o svolga attività nei piani terra o interrati è incoraggiato a essere estremamente attento, poiché il rischio di allagamenti non può essere escluso.

Si raccomanda inoltre di limitare gli spostamenti a quelli assolutamente indispensabili. Le condizioni stradali potrebbero diventare estremamente pericolose a causa delle forti piogge, e si consiglia di prestare particolare attenzione ai sottopassi viari.

Come misura di prudenza, è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) per coordinare gli sforzi di gestione dell’emergenza. Il COC garantirà che le risorse e le squadre di soccorso siano pronte a rispondere a qualsiasi emergenza che possa verificarsi.







ADVERTISEMENT

Il Vice Sindaco ha chiesto alla cittadinanza di rimanere informata attraverso i canali ufficiali del Comune e di seguire le ulteriori comunicazioni e avvisi della Protezione Civile Regionale.

In conclusione, il Comune di Cirò Marina invita tutti i residenti e gli abitanti dell’area a prendere sul serio questa allerta meteo arancione e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. La prontezza e la collaborazione della comunità in situazioni di emergenza come questa sono fondamentali per affrontare le sfide meteorologiche in arrivo.

Decreto-attivazione-C.O.C.-n.16-del-25.09.2023