L’aria fresca dell’autunno si riempie del profumo e del gusto della birra artigianale calabrese in occasione della Festa della Birra, un evento imperdibile inserito nel cartellone “Crotone Autunno Insieme” dall’amministrazione comunale. Questo evento segue con successo il calendario estivo della città, offrendo a residenti e visitatori un motivo in più per godersi la vivacità di Crotone mentre si preparano alle festività natalizie.

Una selezione di Birre artigianali calabresi di eccellenza

La festa, che si terrà il 7 e 8 ottobre nella storica strada di via Roma, sarà un’occasione unica per scoprire e degustare le migliori birre artigianali della Calabria. Tra i protagonisti dell’evento figurano produttori di birra di fama regionale, tra cui Gladium, Magna Grecia, Kroton e Kalabra, ciascuno dei quali contribuirà a rendere la Festa della Birra un’esperienza indimenticabile per gli amanti della birra.







Ma non è solo la birra a dominare la scena. I visitatori potranno anche gustare deliziosi piatti street food, perfetti per accompagnare le loro bevande preferite. La musica dal vivo farà da colonna sonora all’evento, con le performance degli Skrokko’n’roll e degli Ottopiù il sabato, mentre la domenica sarà animata dagli Alma Cubana e dall’Orchestra Italiana.

Un appuntamento fisso nell’ottobre crotonese

La Festa della Birra mira a diventare un appuntamento fisso nell’agenda dell’ottobre crotonese, promuovendo la socializzazione e la partecipazione popolare. Questo evento offre l’opportunità di continuare a vivere la città in un periodo che solitamente potrebbe essere considerato “intermedio” tra l’estate e le festività natalizie. L’amministrazione comunale ha dimostrato il suo impegno nel sostenere iniziative come questa, che contribuiscono a mantenere viva la vitalità della comunità locale.

Alla presentazione dell’evento, il sindaco Voce ha sottolineato l’impegno dei promotori e ha invitato caldamente i cittadini a partecipare a questa festa, promettendo divertimento, buona birra e ottima compagnia. La Festa della Birra rappresenta un’opportunità ideale per godersi l’autunno in uno spirito di festa e convivialità, in una delle città più affascinanti della Calabria.