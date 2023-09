sen. Nicodemo Filippelli

Sabato 30 Settembre, alle ore 10:30, nella suggestiva cornice della Sala degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, si terrà un incontro di vitale importanza per la salute dei cittadini italiani. Il protagonista dell’evento sarà Italia del Meridione (IDM), e si aprirà una discussione fondamentale sulla ripartizione dei fondi destinati alla sanità nel nostro Paese. Il Senatore Nicodemo Filippelli sarà il promotore di questa iniziativa, e le parole che ha espresso a riguardo sono cariche di speranza e determinazione.

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, e il Senatore Fausto Orsomarso, daranno il benvenuto a un panel di illustri ospiti, ciascuno con una visione chiara sul futuro della sanità italiana. Tra i relatori spiccano Antonio Di Virgilio, responsabile del Dipartimento Federale Sanità di IDM, e Tullio Laino, il relatore della proposta di legge che sarà presentata durante l’evento.

Il dibattito non sarà limitato a chi è direttamente coinvolto nella politica sanitaria, ma coinvolgerà anche figure chiave come Rubens Curia, portavoce della comunità competente, e Eugenio Corcione, il Presidente dell’Ordine dei medici di Cosenza. Ernesto Esposito, sub commissario alla sanità della Regione Calabria, porterà l’esperienza e la prospettiva regionale all’interno di questo importante dialogo.

A moderare la discussione sarà il rinomato giornalista Pasquale Motta, noto per la sua capacità di guidare conversazioni complesse e significative. La conclusione dell’evento sarà affidata al fondatore di Italia del Meridione, Orlandino Greco, che metterà in luce la visione e gli obiettivi dell’organizzazione in merito al futuro della sanità italiana.

Il Senatore Nicodemo Filippelli ha dichiarato con fervore: “Non c’è forza politica in Calabria – e non solo – che abbia sulla Sanità le idee chiare come le ha IDM, per come le ha manifestate in dibattiti pubblici, in interviste, nelle piazze, con proposte serie, concrete e responsabili. Ritengo che gli interventi degli illustri relatori e la portata rivoluzionaria della proposta di legge meritino una presenza rilevante ed un sostegno convinto e determinato.”







Questo incontro è un chiaro segno dell’impegno di IDM per il miglioramento del sistema sanitario italiano. Come ha sottolineato il Senatore Filippelli, le battaglie per la sanità sono fatte soprattutto per vincerle, e l’appello è a tutti i cittadini affinché partecipino attivamente a questa discussione che riguarda la civiltà e la giustizia sociale.

L’evento di sabato promette di essere un momento significativo nella lotta per una sanità migliore in Italia, e il senatore Filippelli e Italia del Meridione invitano tutti a unirsi a questa causa fondamentale.