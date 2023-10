Domenica 1 Ottobre 2023 – Piazza S. Pugliese, Cirò

L’autunno è arrivato, e con esso arriva la stagione delle vendemmie, un momento speciale che celebra la raccolta delle uve e la produzione di vino. Nella pittoresca città di Cirò, situata nella splendida Regione Calabria, la Vendemmia 2023 è un evento da non perdere. Una giornata di tradizione, cultura e divertimento attende tutti coloro che si uniranno a noi in Piazza S. Pugliese il 1 Ottobre.

Il Programma del Giorno

Mattina

9:30 – Raduno Auto d’Epoca La giornata inizia con un viaggio nel passato automobilistico, con un raduno di auto d’epoca che sfileranno per le strade di Cirò. Una vista mozzafiato che vi farà immergere nell’atmosfera d’altri tempi.

10:30 – Esposizione Quadri Viventi e Rappresentazione della Pigiatura dell’Uva L’arte prende vita con un’esposizione di quadri viventi, mentre l’Istituto Omnicomprensivo “L. Lilio” di Cirò presenta una suggestiva rappresentazione della pigiatura dell’uva, un rituale che affonda le radici nella storia della viticoltura.

11:30 – Tour nel Borgo e Rinfresco Esplorate le pittoresche strade e gli angoli nascosti del borgo di Cirò in un tour guidato che vi porterà alla scoperta di segreti e bellezze locali. Dopodiché, godetevi un rinfresco con le prelibatezze della Calabria.







ADVERTISEMENT

Sera

18:00 – Crespellata e Apertura Stand Cantine La sera porta con sé il momento clou dell’evento, con la crespellata, una tradizionale festa popolare in cui la comunità si riunisce per celebrare la vendemmia. Le cantine locali apriranno i loro stand, offrendo degustazioni di vino e una panoramica della produzione vinicola locale. Non potete perdere la rappresentazione della pigiatura dell’uva, un rituale che rende omaggio alla tradizione vinicola della regione.

19:00 – Spettacolo di Danza a Cura dell’ASD Ypsicron La danza prende il palcoscenico con uno spettacolo straordinario curato dall’ASD Ypsicron. Un’esperienza visiva e culturale che vi trasporterà nel cuore della Calabria.

19:30 – Intrattenimento Musicale e Cena La serata prosegue con un coinvolgente intrattenimento musicale, che farà sì che tutti si uniscano nella gioia e nella festa. E per soddisfare l’appetito, non mancheranno piatti tradizionali calabresi come pasta, funghi e salsiccia, accompagnati dal vino locale.

La Vendemmia 2023 a Cirò è l’evento perfetto per vivere la cultura, la tradizione e il divertimento della Calabria. Non dimenticatevi di assaporare i prelibati vini locali, perché come si suol dire, “Cibo, musica, spettacolo e….tanto vino” sono gli ingredienti segreti per una giornata indimenticabile.

Vi aspettiamo numerosi il 1 Ottobre in Piazza S. Pugliese, Cirò, per una festa che vi porterà alla scoperta delle radici e del cuore di questa splendida regione. La Vendemmia 2023 è pronta a darvi il benvenuto!