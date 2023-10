Il 2 ottobre, la Fondazione L. & D. Siciliani ha reso omaggio ai nonni in occasione della loro festa con una toccante Messa, concelebrata da Padre Edoardo e Don Antonio Mazzone. È con grande gratitudine che ringraziamo entrambi per la loro costante presenza nella nostra scuola. In un mondo sempre in evoluzione, i nonni rappresentano un anello fondamentale nella catena della crescita dei bambini, fornendo loro un prezioso sostegno e un affetto incondizionato.

Ciò di cui i bambini hanno più bisogno, i nonni lo offrono in abbondanza: amore incondizionato, gentilezza, pazienza, umorismo, conforto e preziose lezioni di vita. Queste figure straordinarie, affettuose e amate, si prendono cura dei loro nipoti di ogni età, giorno dopo giorno. La Festa dei Nonni è un’opportunità speciale per celebrare la loro generosità e dedizione, riconoscendo il ruolo insostituibile che svolgono nella vita dei nostri piccoli.

I nonni rappresentano il legame con le nostre radici, conservando riti e tradizioni tramandate di generazione in generazione. Posseggono un tesoro di storie antiche che raccontano delle origini della famiglia e della comunità, insegnano ai giovani i valori fondamentali e mantengono viva la memoria degli spiriti ancestrali che custodiscono la nostra collettività.

Durante la Messa, gli zainetti sono stati benedetti, simboleggiando l’augurio di un nuovo anno scolastico all’insegna della scoperta delle meraviglie del mondo. Questi zaini, carichi di libri, quaderni e speranze, rappresentano il futuro dei nostri giovani studenti.

Un sentito ringraziamento va a tutte le famiglie che hanno scelto la nostra scuola come prima fonte di istruzione per i loro figli. È grazie a voi che possiamo continuare a educare e ispirare le menti giovani di oggi per un futuro migliore.







In questo momento di unione e gratitudine, vogliamo concludere con una citazione della scrittrice americana Fanny Fern (1811-1872), famosa editorialista per bambini, che cattura l’amore e l’importanza dei nonni nella vita dei bambini: “Gli zii, le zie e i cugini sono una cosa buona. I genitori non sono da trascurare. Ma una nonna li vale tutti!”.

I nonni sono davvero un tesoro prezioso, e la loro presenza e influenza nelle vite dei nostri bambini sono inestimabili. Continuiamo a onorare e celebrare il loro amore e la loro saggezza mentre continuiamo il nostro viaggio educativo.