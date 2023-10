Share on Twitter

Share on Facebook

Arbitri calabresi a Villaggio Palumbo. Riuniti 150 giovani arbitri delle sezioni di Catanzaro, Crotone e Rossano, promuovendo la crescita professionale e la coesione tra di loro.

Nel corso del weekend del 7 e 8 ottobre si è svolto con grande successo il Raduno Intersezionale degli Arbitri delle sezioni calabresi di Catanzaro, Crotone, Rossano, e anche con la partecipazione degli arbitri di Cirò Marina, tra cui Salvatore Benevento, Francesco Vetere, Cataldo Vetere, Antonio Virardi, Nicodemo Virardi, Roberto Aquila, Francesco Cosentino e Antonio Shurma,. Questo prestigioso evento ha riunito 150 giovani arbitri dell’AIA FIGC, accompagnati dai dirigenti sezionali, presso il suggestivo scenario del Villaggio Palumbo, immerso nel fresco della Sila.

Un totale di 150 giovani arbitri dell’AIA FIGC ha fatto il loro ingresso sabato nel Villaggio Palumbo, dando il via a un evento di grande risonanza nel mondo arbitrale. Sin dalle prime ore, i giovani arbitri sono stati messi alla prova attraverso quiz tecnici volti a valutare la loro preparazione, e hanno ricevuto importanti chiarimenti sulle recenti modifiche al Regolamento del calcio.

La domenica mattina è stata dedicata alla rituale messa nella vicina cappella del villaggio, seguita da una rigenerante passeggiata lungo le rive del lago. Nel pomeriggio sono ripresi i lavori con interventi istituzionali di grande spessore, tra cui spiccano le presenze del presidente FIGC della delegazione di Crotone, Franco Talarico, il presidente Regionale Franco Longo, e il Componente del Comitato Nazionale, il nostro conterraneo Stefano Archiná.







ADVERTISEMENT

Alle 14 è stato il momento del pranzo, durante il quale i partecipanti hanno potuto condividere esperienze e consolidare legami. Il ritorno a casa è avvenuto con un “bagaglio” arricchito di nozioni tecniche, entusiasmo e nuove amicizie, confermando il successo e l’importanza di questo raduno intersezionale degli arbitri calabresi.

Questo evento non solo ha contribuito alla formazione tecnica degli arbitri, ma ha anche favorito la coesione e lo scambio di conoscenze tra le diverse sezioni, consolidando il ruolo dell’arbitro nel calcio calabrese e promuovendo il fair play e lo spirito sportivo sul campo. Il Raduno Intersezionale è sicuramente destinato a diventare un appuntamento annuale di riferimento per tutti gli arbitri calabresi desiderosi di crescere e condividere la loro passione per il calcio.