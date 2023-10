Il sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha recentemente espresso la sua profonda gratitudine ai concittadini che hanno contribuito al restauro della croce situata all’incrocio tra via Roma e via Togliatti. Questo gesto di rinnovamento è stato visto come un segno di rispetto e apprezzamento per la missione dei Padri Passionisti, e il sindaco ha anche ringraziato personalmente gli individui chiave che hanno reso possibile questo progetto.

Nel suo messaggio, il Sindaco Ferrari ha sottolineato l’importanza di dimostrare amore e cura per la comunità in modi tangibili. Ha riconosciuto il ruolo cruciale dei Padri Passionisti nella storia locale e ha ringraziato la loro costante dedizione. La loro disponibilità nel partecipare al restauro della croce è stata accolta con grande apprezzamento.

Il Sindaco ha esteso la sua gratitudine ai “committenti” Salvatore Scilanga e la signora Angela Colucci, riconoscendo il loro ruolo fondamentale nel finanziamento e nella supervisione del progetto di restauro. La generosità e la visione di questi individui hanno contribuito in modo significativo a preservare un importante simbolo nella comunità di Cirò Marina.







Infine, il Sindaco Ferrari ha ringraziato il giovane “maestro” Francesco Zumpano, che ha contribuito con la sua maestria nel processo di restauro. La sua abilità artistica ha reso possibile restituire alla croce la sua bellezza originale, contribuendo così a valorizzare il patrimonio culturale della città.

Questo messaggio del Sindaco Sergio Ferrari è un promemoria del potere della solidarietà e dell’impegno per preservare la storia e la cultura di una comunità. Mostra come piccoli gesti di cura e dedizione possano avere un impatto duraturo sulla vita dei concittadini di Cirò Marina.