Il mondo è in costante cambiamento, ma in mezzo a questo caos, c’è un raggio di speranza che brilla costantemente nella nostra comunità. Il Leo Club Cirò Krimisa è riuscito a dimostrare il suo impegno verso il benessere della comunità, in diversi modi.

Uno dei progetti organizzati ad inizio anno dal Club è stato “Una Notte al Museo in Ambito Citizen”, un evento che ha permesso ai cittadini di riscoprire il patrimonio culturale locale e di godere di una serata speciale, scoprendo le cantine Cirotane ed i loro vini di punta. Questo è solo uno dei tanti servizi svolti dal Club durante l’anno. Hanno organizzato spese alimentari per famiglie indigenti del territorio, dimostrando una sensibilità eccezionale nei confronti dei bisogni dei meno fortunati.

Inoltre, le socie del Club hanno dedicato il loro tempo alla Biblioteca Comunale “Angolo Lions”, contribuendo alla promozione della lettura e dell’educazione.

La campagna social sull’autopalpazione nel mese di ottobre è stata un modo efficace per promuovere la consapevolezza sul cancro al seno. Uno dei progetti di punta del Club è molto significativo è stato il service congiunto con il Leo Club Crotone per “Una Treccia per un Sorriso”, un’iniziativa che ha portato un sorriso a chi lotta contro la malattia ogni giorno.

La campagna sociale sulla prevenzione del diabete ha contribuito alla salute della comunità. Mentre il Service “Donare a Natale, anziché Ricevere” ha ispirato gesti di generosità in un periodo dell’anno in cui l’aiuto è particolarmente necessario, donando sangue insieme all’AVIS Damiano Russo” di Cirò Superiore e portando i regali insieme a Babbo Natale nella casa-famiglia della Parrocchia di San Nicodemo. Le Renne Natalizie hanno fatto una visita speciale al Centro Anti-Violenza Domus di Melissa per mamme e bambini, diffondendo gioia in un luogo che ha bisogno di sostegno.

La campagna del 29 ottobre per riconoscere i principali fattori per l’ictus è stata un altro passo importante verso la consapevolezza sulla salute, così come la campagna sull’educazione sui “Disturbi del Comportamento Alimentare” e la campagna sulla prevenzione del diabete ha contribuito alla salute della comunità.

La pulizia dell’aiuola dedicata a “Francesco Licciardi” dimostra l’impegno del Club per preservare il patrimonio verde pubblico. Il Club non si è limitato alle iniziative locali, ma ha esteso la propria portata coinvolgendo altri club della Calabria.

Non sono mancati i momenti di sensibilizzazione sociale, come l’iniziativa con il Leo Club Catanzaro Rupe Ventosa in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne il 25 novembre.







ADVERTISEMENT

Il Club ha anche celebrato la giornata di Dante Alighieri attraverso la lettura di frasi e brani ad alta voce, condivisi sui social in formato Reel per ispirare e coinvolgere un vasto pubblico. Infine, il service di zona 5 ha contribuito a diffondere la gioia della Pasqua con la donazione di uova di cioccolato.

Il Leo Club Cirò Krimisa ha dimostrato che il suo impegno per la comunità è inarrestabile. Questo secondo anno consecutivo sotto la guida dello stesso presidente sarà un anno davvero strapieno di service a favore della comunità, dimostrando che quando ci si unisce per una causa comune, si possono compiere grandi cose. Questa decisione è stata motivata dai risultati straordinari raggiunti durante il primo anno di presidenza, in cui il Club ha portato avanti numerosi service che hanno toccato molti aspetti della vita della comunità.

Quest’anno la carica di Vicepresidente e Segretario è di Elisabetta Aloisio, mentre il 1° e il 2° tesoriere saranno Cristian Anania e Raffaella Grisafi e il Cerimoniere sarà Carmen Malena.

Auguriamo ai ragazzi tutti e alla Presidente un buon anno sociale.