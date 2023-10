Donata una panchina da inserire presso la nicchia votiva di San Francesco di Paola che si trova all’ingresso del paese, da parte dell’associazione “Città Pulita” di Cirò Marina, in memoria di Simone Tommasiello. “Le attività della nostra associazione-si legge su una nota- sono esclusivamente rivolte al bene della nostra Cirò Marina, tuttavia quella di oggi pomeriggio è stata un’eccezione che ci ha visti impegnati nella cittadina di Cirò. L’iniziativa -prosegue la nota- è partita da una richiesta fatta da parte della signora Maria Sicilia, mamma del compianto Simone, scomparso prematuramente, che ci aveva manifestato la volontà di poter avere una panchina da installare in un luogo sacro dedicato a San Francesco di Paola, concesso alla città di Cirò dall’onorevole Giuseppe Siciliani al quale va il nostro plauso”. La nicchia votiva è il luogo dove spesso la signora Sicilia si reca a pregare per suo figlio, per questo l’associazione ha accolto da subito la sua richiesta. “La ratio di questo intervento ha due origini, prosegue la nota- una umana perché la signora Sicilia, spesso anche in compagnia di sue paesane, si reca in questo posto sacro per pregare per il suo compianto figlio Simone, scomparso per una grave malattia, e l’altra affettiva verso alcuni soci della nostra associazione, come Fortunato Strumbo e Giuseppe Pirito, nati e cresciuti proprio a Cirò ed altri soci che hanno origini cirotane”. E ancora: ”Ringraziamo il Sindaco di Cirò Mario Sculco, il vice sindaco Fortunato Strumbo, l’assessore Salvatore Giardino e l’onorevole Giuseppe Siciliani per essere stati con noi durante le fasi dell’installazione della panchina, infine un ringraziamento particolare va a tutti i nostri volontari per aver reso possibile questo intervento”. “Grazie all’associazione Città Pulita, per aver donato una Panchina da sistemare davanti alla Cappelletta in Località San Francesco, su richiesta della Signora Maria Sicilia – ha detto il sindaco Mario Sculco– fatto in memoria del compianto Tommasiello Simone – grazie , da parte di tutta L’amministrazione Comunale per questo importante gesto ricco di umanità e sensibilità”.







