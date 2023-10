Nella prestigiosa guida “Trattorie e Bistrò Moderni Eccellenti 2024,” la Trattoria “A Casalura” si è affermato come uno dei 68 indirizzi distinti nella categoria “Eccellenti.” Questa guida comprende un totale di 118 Trattorie e Bistrò Moderni in tutta Italia, evidenziando la ristorazione di altissima qualità che caratterizza il paese. Questo riconoscimento è un tributo all’impegno costante e alla passione del giovane chef calabrese Giuseppe Pucci, proprietario della Trattoria “A Casalura.”

Questi ristoranti rappresentano la spina dorsale della ristorazione italiana, caratterizzati spesso da gestione familiare, con ricette tradizionali rivisitate in chiave moderna.

Il Gran Galà della Cucina Italiana, che verrà presentato da Federico Quaranta il 12 dicembre al Teatro San Babila di Milano, segnerà il punto culminante della presentazione della guida. Durante questo evento, saranno consegnati tutti i premi speciali assegnati da 50 Top Italy, e verranno annunciati i “50 Migliori Ristoranti Italiani nel Mondo,” che si trovano al di fuori dei confini italiani.

“A Casalura” è situato nel cuore di Cirò Marina, sulla Via Roma, ed è di proprietà del talentuoso chef Giuseppe Pucci. Questo giovane cuoco calabrese ha fatto ritorno a Cirò Marina dopo aver studiato presso la prestigiosa scuola Alma. Il ristorante propone un formato innovativo nel panorama culinario calabrese, basato su una filosofia chiara e solida.

Giuseppe Pucci ha condotto una ricerca approfondita sui piatti antichi e poveri della sua terra natale, rielaborandoli con una scrupolosa selezione di materie prime. Ha stretto relazioni con piccoli produttori locali, raccoglie personalmente le verdure spontanee e utilizza la carne dei maiali allevati dalla sua famiglia. Tra i piatti che si possono gustare vi sono prelibatezze quasi perdute nel tempo, come il “sangue di capretto,” una ricetta tradizionale ormai rara a Cirò Marina, e il “fegato di maiale con mollica aromatizzato avvolto nel ‘piccio’,” noto come la crepinette in tempi remoti dai cirotani.







La carta dei vini è altrettanto eccezionale, offrendo una selezione di vini territoriali, naturali e coerenti con il territorio. Il ristorante offre un servizio di asporto, con menù stagionali che sfruttano al massimo le materie prime locali, come i salumi di suino ben allevati e le sardelle stagionate per ben 22 mesi prima di essere servite. La Trattoria “A Casalura” è famoso anche per il suo “spaghetto,” un piatto che affianca in modo unico “sua maestà” la sarda. Questo spaghetto è salato, condito con peperoncino, sottoposto a pressatura e stagionato anche per 24 mesi, con tanto di lisca inclusa.

Giuseppe Pucci, chef e proprietario di “A Casalura,” afferma con orgoglio: “Signori, la sarda è servita!” Questo piatto rappresenta un prodotto raro e prezioso, un simbolo e una scommessa per il ristorante, che offre un’esperienza culinaria che emoziona. Il ristorante offre una vasta selezione di salumi e formaggi di altissima qualità, compreso un prosciutto di capra fatto in casa, piatti tradizionali come “pipi e patate,” e olive “ammaccate” che si susseguono in un crescendo di sapori.

Il ristorante “A Casalura” è un autentico tempio dei sapori tipici, autentici e quasi dimenticati. Questo riconoscimento nella guida “Trattorie e Bistrò Moderni Eccellenti 2024” sottolinea il contributo di chef come Giuseppe Pucci a conservare e rivitalizzare la ricca tradizione culinaria italiana. Con una passione per le materie prime di alta qualità e un profondo rispetto per le radici regionali, “A Casalura” è indubbiamente un luogo imperdibile per gli amanti della cucina italiana autentica e raffinata.