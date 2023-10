Share on Twitter

Il Sindaco ha ringraziato coloro che hanno reso possibile questa iniziativa attraverso risparmi sulla spesa corrente e la rinegoziazione dei mutui. Questo investimento rappresenta un impegno dell’Amministrazione a fornire servizi utili alla comunità mentre si gestiscono diligentemente le risorse finanziarie.

Il Sindaco del Comune di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha annunciato con entusiasmo l’aggiunta di un nuovo veicolo alla flotta della Polizia Locale del comune. In un comunicato rivolto ai concittadini, il Sindaco ha sottolineato l’importanza di questo investimento per migliorare la sicurezza e il controllo del territorio.

Nel suo messaggio, il Sindaco Ferrari ha affermato che questa iniziativa rientra tra le priorità espresse nel manifesto elettorale, dimostrando così l’impegno nell’adempimento delle promesse fatte alla comunità. Ha inoltre ringraziato l’Ufficio della Polizia Locale di Cirò Marina e il responsabile del Settore Finanziario, insieme agli Assessori Aloisio Francesca e Andrea Aprigliano, per il loro contributo nell’ottenere questa vettura.







Ciò che potrebbe sembrare una normale operazione di amministrazione, il Sindaco ha sottolineato, è il risultato di un lavoro meticoloso e continuo. È stato possibile grazie ai risparmi ottenuti sulla spesa corrente, principalmente attraverso la rinegoziazione dei mutui e l’applicazione di penali sugli inadempimenti contrattuali alla Ditta responsabile della raccolta dei rifiuti.

Questo investimento non solo migliorerà la capacità della Polizia Locale di svolgere il proprio ruolo in modo più efficace ma dimostra anche l’impegno dell’Amministrazione nel bilanciare le esigenze della comunità con una gestione finanziaria oculata. Il Sindaco Ferrari ha concluso il suo messaggio sottolineando l’orgoglio nell’amministrare il comune e la determinazione nel lavorare per il bene della comunità.