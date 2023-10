Share on Twitter

Nella mattinata di ieri, presso la Sala Consiliare del Comune, si è tenuta la conferenza di pianificazione conclusiva dell’iter di adozione e approvazione del Piano Strutturale Comunale (PSC). L’assessore all’Urbanistica, Giovanni Greco, ha aperto l’evento annunciando il termine della fase preliminare del processo.

La conferenza ha visto la partecipazione della dirigente del settore Urbanistica, Clara Caroli, e dei funzionari del medesimo settore, oltre ad essere stata aperta ad Enti ed ordini professionali. Il PSC, come ha spiegato l’assessore Greco, è stato concepito tenendo in considerazione la coerenza con la programmazione europea, la co-pianificazione e il rapporto con i piani sovraordinati, al fine di definire le strategie comunali per la gestione dell’intero territorio.

L’approccio alla visione urbanistica della città è stato fortemente incentrato sul cittadino, il suo benessere e sviluppo, e si articola in sei macrotemi:

1) Consumo di suolo zero: L’obiettivo è azzerare le previsioni di espansione per nuove residenze, favorendo la rigenerazione urbana, il riuso e la riconversione delle aree urbane degradate.

2) Paesaggio, storia e cultura come risorse strategiche: Valorizzare il patrimonio paesaggistico, storico e culturale del territorio.

3) Verde urbano e connessioni ecologiche: Favorire la creazione di spazi verdi nelle aree urbane e connessioni ecologiche tra le diverse parti del territorio.







4) Rapporto città-mare: Sviluppare in modo sostenibile la relazione tra la città e il mare.

5) Sicurezza e ambiente: Garantire un ambiente sicuro e salubre per i cittadini.

6) Sistema della mobilità: Migliorare l’efficienza e la sostenibilità del sistema di mobilità all’interno della città.

L’assessore Greco ha sottolineato l’importanza di questi macrotemi come base per un solido rilancio economico, mirando a migliorare il benessere e la prosperità dei cittadini.

Successivamente, la dirigente Caroli ha presentato il percorso che ha condotto all’odierna conferenza, spiegando tutti i passaggi amministrativi e deliberativi e le conclusioni dei tavoli tecnici tematici che hanno avuto un ruolo centrale nel processo.

Il funzionario del settore Urbanistica, Manlio Caiazza, nella sua veste di coordinatore dell’Ufficio Piani, ha illustrato i pareri e le osservazioni che sono stati raccolti in occasione delle riunioni precedenti. Questi feedback saranno incorporati nel PSC definitivo.

L’assessore Greco ha confermato l’impegno dell’amministrazione a mantenere un dialogo aperto con gli Enti e gli Ordini professionali anche nella prossima fase del processo, garantendo così un coinvolgimento continuo e un’adozione del Piano Strutturale Comunale che rifletta al meglio le esigenze e i desideri della comunità locale.