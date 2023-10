Domenica 22 ottobre, Santa Severina, il borgo più rinascimentale tra i borghi calabresi, ha fatto da cornice a un moto incontro che ha superato ogni aspettativa. Con il suo maestoso castello che domina la valle del Neto, questo pittoresco borgo italiano ha ospitato un raduno di motociclisti che ha visto la partecipazione di oltre centoquaranta appassionati delle due ruote provenienti da tutta la Calabria e persino dalla Sicilia.

L’organizzatore dell’evento, Luigi D’Alfonso, ha espresso la sua sorpresa per il grande numero di partecipanti, dichiarando che ci si aspettava circa settanta motociclisti. Il successo dell’incontro è stato reso possibile grazie al passaparola tra gruppi di amici riders, dimostrando l’entusiasmo e la passione condivisa per il mondo delle moto e per l’esplorazione del meraviglioso territorio circostante.

Il punto di partenza dell’incontro è stato Piazza Campo, dove le moto e i centauri si sono riuniti per ricevere la benedizione del parroco. La cittadinanza di Santa Severina ha accolto i partecipanti con entusiasmo e ammirazione, apprezzando l’ordine e la disciplina dimostrati da tutti i motociclisti.







Durante la giornata, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di visitare il monumentale castello di Santa Severina, un simbolo storico e culturale della regione, nonché il museo diocesano e il battistero, un’importante testimonianza dell’arte bizantina nel territorio.

Dopo la visita a Santa Severina, il gruppo si è diretto verso Monte Fuscaldo, una località incantevole situata nel Marchesato crotonese. Questo luogo è caratterizzato da paesaggi verdi e panoramici, fungendo da spartiacque tra le valli dei fiumi Tacina e Neto.

L’evento è stato un successo grazie all’organizzazione impeccabile e alla partecipazione entusiastica dei motociclisti provenienti da diverse parti della Calabria. La calorosa accoglienza offerta dalla cittadinanza ha dimostrato ancora una volta l’importanza di valorizzare le bellezze del territorio e la sua ricca eredità storico-culturale.

Il moto incontro a Santa Severina è stato un’occasione per celebrare la passione per le due ruote e per esplorare le meraviglie della Calabria su strade panoramiche e attraverso borghi pittoreschi. Non resta che attendere con ansia la prossima avventura in sella alle moto, consapevoli che il numero di partecipanti crescerà costantemente, portando ancora più persone a scoprire e apprezzare le bellezze nascoste della regione.

I riders della provincia di Crotone ringraziano tutti coloro che hanno reso possibile questo indimenticabile evento e si dicono pronti per nuove avventure in sella alle loro moto. Arrivederci alla prossima avventura, che sarà sicuramente ancora più emozionante e affascinante.