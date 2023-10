Il Dipartimento di lingue del liceo G.V. Gravina ha celebrato la giornata Europea delle lingue, un evento che è stato posticipato a causa dell’allerta meteo emanata il 26 Settembre, giornata ufficiale per celebrare le lingue.

Gli alunni del Gravina hanno avuto l’opportunità di incontrare il dott. Gerardo Bellantone, Dirigente dello Stato, fuori ruolo del ministero degli esteri e della cooperazione internazionale, attualmente in servizio presso la Nato. L’incontro ha avuto lo scopo di promuovere lo studio e l’importanza delle lingue straniere, attraverso l’esperienza maturata e raccontata dall’ospite, il quale ha avuto il coraggio di lasciare il “posto fisso” in banca e rincorrere i propri sogni che lo hanno portato a varcare, prima i confini nazionali e poi quelli europei.

Gli alunni hanno avuto modo di confrontarsi anche utilizzando le lingue straniere studiate nel percorso di studi, così dall’inglese al francese, dallo spagnolo al tedesco si sono attivati percorsi di debate e di lezione partecipata, durante i quali sono state affrontate tematiche legate all’apprendimento linguistico nell’ottica di un orientamento futuro.

Durante l’evento gli alunni hanno presentato dei brevi sketch in lingua, tra cui la recitazione di monologhi, poesie, modi di dire, indovinelli e barzellette.







ADVERTISEMENT

A conclusione della mattinata il Dirigente Prof. Antonio Santoro ha anticipato agli alunni e ai docenti che saranno previste altre manifestazioni del genere, al fine di guidare e orientare le scelte future dei discenti nell’ottica di una scuola senza confini geografici e di pensiero, ringraziando in modo particolare il Dott. Bellantone.

A tal proposito il Dirigente ha invitato i ragazzi a riflettere circa il loro futuro e l’opportunità che la conoscenza e lo studio delle lingue offrono loro, per partire e poi tornare e per dare un valore aggiunto al nostro territorio, attraverso le esperienze maturate. Un territorio in cui c’è tanto spazio, che permette di reinventarsi, di mettere in pratica la capacità imprenditoriale, ed essere quindi, gli artefici del proprio futuro. Per fare ciò è necessario il confronto con altre realtà e la conoscenza della lingua potrebbe essere un valore aggiunto.