29 Ottobre 2023

CROTONE: Dini; Leo, Loiacono, Gigliotti (17’st Bove); Tribuzzi (27’st Giannotti), Petriccione, Felippe, Vitale (5’pt D’Ursi), Crialese; Tumminello (27’st Vuthaj), Gomez (17’st Bruzzaniti). A disp. : Lucano, Martino, Spaltro, Schirò, Giron, Cantisani, Pannitteri. All. Zauli

MESSINA: Fumagalli; Lia, Polito, Pacciardi, Ortisi; Giunta (27’st Zunno), Buffa (33’st Franco), Scafetta (27’st Frisenna), Cavallo (1’st Emmausso), Luciani, Ragusa (27’st Firenze). A disp. : De Matteis, Darini, Franco, Ferrara, Salvo, Zammit. All. Modica







Arbitro: Caldera di Como

Reti: 8’pt Giunta (M), 39’pt e 12’st Tumminello (C), 46’pt Gomez (C), 4’st Luciani (M), 34’st Polito (M)

Ammoniti: Scafetta (M), Tumminello (C), Leo (C), Giannotti (C)

Spettatori: 4.401