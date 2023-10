Share on Twitter

Nell’ultimo fine settimana, la Polizia Locale di Cirò Marina ha condotto un’operazione straordinaria di controllo del territorio, dimostrando un impegno costante per la sicurezza della comunità locale. Questa attività è stata orchestrata sotto la guida del Comandante Anania e ha prodotto risultati significativi.

L’obiettivo principale di questa iniziativa è stato quello di preservare la sicurezza e il benessere dei cittadini di Cirò Marina, oltre a garantire il rispetto delle leggi locali. Durante l’operazione di controllo, gli agenti della Polizia Locale hanno identificato circa 50 individui. Questo tipo di verifica è fondamentale per monitorare la presenza di persone sospette o pericolose nel territorio, contribuendo così a garantire la tranquillità dei residenti.

Inoltre, l’attenzione è stata rivolta anche alle attività commerciali presenti nell’area. Gli agenti hanno effettuato controlli su due tipi di attività: una ambulante e una in sede fissa. Questo tipo di monitoraggio è volto a garantire che le attività economiche operino nel rispetto delle norme e dei regolamenti locali, contribuendo così a una sana concorrenza e alla tutela dei consumatori.

Nel corso dell’operazione, sono stati controllati 43 veicoli, con particolare attenzione rivolta a un’ispezione veicolare. Questa iniziativa mira a identificare veicoli non in regola con le normative sulla circolazione stradale, garantendo la sicurezza stradale e prevenendo potenziali incidenti.







Uno dei risultati più significativi di questa operazione è stato il sequestro preventivo e il deferimento all’autorità giudiziaria di un soggetto locale. Questo passo dimostra l’impegno della Polizia Locale a perseguire l’illegalità e a garantire che chiunque infranga la legge sia tenuto a rispondere delle proprie azioni.

Infine, durante uno dei posti di controllo, è stato sospeso dalla circolazione un motociclo che non era in regola con la prescritta revisione. Questo è un esempio di come l’operazione di controllo abbia contribuito a rimuovere veicoli potenzialmente pericolosi dalla strada, garantendo la sicurezza di tutti gli utenti della strada.