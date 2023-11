La Provincia di Crotone, unica provincia della Calabria, è stata ammessa al finanziamento dell’iniziativa dell’Upi (Unione Province Italiane) denominata “Game Upi” (G.iovaniA.utodeterminazione M.ovimento E.mpowerment) relativa al Fondo Politiche Giovanili 2022. La proposta progettuale, avanzata dalla Provincia di Crotone nell’ambito dell’avviso pubblico di UPI, a cui hanno partecipato 22 Province, si è posizionata nell’elenco degli ammessi, ottenendo un finanziamento di 100.000 euro. Si tratta di un altro importante progetto che si svilupperà in 4 ambiti di intervento: Sport e Promozione di Stili di Vita Sani; Sport e Disabilità; Sport e Comunità; Giochi Interprovinciali Senza Frontiere, che, come ci dichiara la coordinatrice del progetto, Angela Macrì, “va a rafforzare l’azione dell’Ente Provincia a favore dei giovani, perché riteniamo prioritario assicurare loro nuove opportunità di crescita e di conoscenza” .L’obiettivo oggi raggiunto, che vedrà svolgere attività sportive nel nostro territorio, con la presenza di tutte le altre Province ammesse, è la conferma che la concertazione di qualità tra Scuole, Enti ed Associazioni, è la strada giusta, per sensibilizzare tutti i cittadini al valore dello sport e dell’alimentazione corretta, incentivando al contempo la creazione di laboratori interculturali per giovani italiani e stranieri e soprattutto dei giovani diversamente abili. “Piena soddisfazione da parte del Presidente FERRARI per l’importante e significativa azione progettuale realizzata, espressa verso agli uffici del Settore 5 che attraverso il Servizio Politiche comunitarie, si sono impegnati per il raggiungimento di questo importante risultato e soprattutto perché nonostante i problemi creati dalla riforma Delrio – la Provincia di Crotone – ha continuato a partecipare a numerose iniziative che sono state realizzate nel territorio rimanendo sempre attenta allenecessità delle associazioni sportive e degli enti che rivolgono il loro operato ai nostri giovani, consapevole che lo sport è unostrumento di prevenzione, volto a ridurre l’abbandono scolastico fornendo, altresì, un orientamento formativo e lavorativo agli under 35”. Nel progetto è previsto il coinvolgimento diretto delle società sportive locali e regionali, delle Scuole e dei Comuni dove ricadranno le competizioni previste. I partners del progetto sono: Comitato Regionale FIDAL Calabria, Comitato Regionale U.S ACLI Calabria, l’ Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, l’ I.I.S. Polo di Cutro – Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Le Castella (Area sud della Provincia), l’I.I.S. G. Gangale di Cirò Marina – Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione di Cirò Marina (Area nord della Provincia), la Consulta Provinciale Studentesca, il Liceo Scientifico “Filolao” di Crotone – Indirizzo Sportivo, l’Accademia Olimpica Nazionale Italiana e la Polisportiva “Punta Alice” di Cirò Marina. Le azioni del progetto prevedono nello specifico “SPORT E PROMOZIONE DI STILI DI VITA SANI a cura degli Istituti alberghieri; SPORT E DISABILITA’ a cura degli Istitui e AONI, FIDAL e ACLI; SPORT E COMUNITA’ a cura degli Istituti e centri aggregativi polisportivi; GIOCHI INTERPROVINCIALI SENZA FRONTIERE a cura degli Istituti e AONI, FIDAL e ACLI. Infine realizzazione di attività ed eventi interprovinciali sui giochi della Grecia d’Occidente a cura dell’USP, società sportive e scuole di ogni ordine e grado. Il numero dei soggetti destinatari di progetto varierà da azione ad azione. In generale, i beneficiari del progetto saranno tutti gli studenti delle Scuole Provinciali di ogni ordine e grado scolastico, i giovani fuori dal circuito scolastico che gravitano intorno alle società sportive ed mi neets. Al 30.08.2023 gli studenti iscritti presso le scuole provinciali, registrati dall’Ufficio Scolastico Provinciale, sono complessivamente 23.949. I giovani coinvolti direttamente ed indirettamente saranno in una età compresa tra i 14 ed i 35 anni. I destinatari del progetto che si vogliono intercettare, per partecipare fattivamente alle azioni sono circa 3.000. Nello specifico, destinatari delle attività saranno:

· I GIOVANI, di tutti gli ordini scolastici, con particolare riferimento ai ragazzi tra i 14 e i 19 anni. In questa fascia di età troviamo una maggiore fragilità connessa ai cambiamenti fisici, psicologici e sociali nell’adolescenza. E’ anche la fascia di età in cui si è rilevata una graduale diminuzione dello svolgimento dell’attività fisica e un aumento della sedentarietà.







· GLI ADULTI In questa fascia risulta necessario intervenire in quanto la necessità di socializzazione e di mantenere stili di vita “sani” risulta essere particolarmente rilevante.

· LE PERSONE CON DISABILITÀ. Questa tipologia di destinatari sarà necessariamente trasversale e rappresenterà una “forma di attenzione particolare” che si affronterà a seconda delle persone raggiunte dal progetto. I beneficiari saranno innanzitutto le famiglie di provenienza dei destinatari diretti. Saranno beneficiarie anche le agenzie educative e altre associazioni sportive con le quali si intende collaborare in ciascun territorio: istituti scolastici, associazioni territoriali, Enti Locali, Parrocchie, Associazioni sportive, centri aggregativi, ecc… L’’animazione territoriale mirerà alla creazione di reti e alleanze tra attori privilegiati, pubblici e privati, al fine di individuare e condividere strategie e progettualità d’azione. Si prevede di organizzare eventi pubblici di sensibilizzazione sul tema dell’inclusione sociale e del valore dello sport per i giovani inteso come attività aggregante volta al benessere, nonché corsi per il rafforzamento delle competenze di docenti e operatori del privato sociale e di co-progettare, con il coinvolgimento delle famiglie. Le attività sportive sarebbero ospitate nei quartieri più popolosi e marginali della città capoluogo, e non solo, che diventerebbero palestre a cielo aperto. Il progetto prevede inoltre un programma di educazione a stili di vita sani che include la ‘notte bianca dello sport” (da realizzare presso gli istituti alberghieri) e gruppi di cammino con raccolta rifiuti. Inoltre, si prevedono laboratori in cui i ragazzi insegnerebbero agli anziani a utilizzare le nuove tecnologie in un’ottica di scambio intergenerazionale. Al fine di diffondere stili di vita sani verrebbero organizzati 10 incontri nel Parco Pignera (al centro della Città di Crotone) e 14 nelle scuole su temi quali salute, alimentazione e benessere. Oltre al potenziamento dell’offerta sportiva classica il progetto punterà all’organizzazione di laboratori di arti performative (14-19 anni) – che fondano teatro, musica e arte di strada tramite la ginnastica artistica – e di danceability, che coinvolgerebbero disabili e normodotati nella realizzazione di performance artistiche che valorizzino le differenze e che animeranno le strade. Per mettere in contatto giovani e meno giovani, verranno proposti laboratori di danze folkloristiche italiane e straniere e di ginnastica dolce, che possano diventare occasioni di socialità e rafforzamento della coesione comunitaria. Si intende organizzare, inoltre, passeggiate didattiche in bicicletta per tutte le età (due volte al mese); domeniche sportive con dimostrazioni delle discipline apprese (ogni sei mesi); ed eventi a cura degli istituti alberghieri per diffondere la dieta mediterranea. La partecipazione di ragazzi stranieri al progetto consentirebbe l’avvicinamento anche degli adulti, rendendo possibile la loro inclusione nei tavoli di coordinamento delle attività sportive. Il progetto prevede anche una parte di cofinanziamento in risorse umane e strumentali di circa 20 mila euro. Venti la provincie ammesse, tra queste come dicevamo, Crotone unica provincia calabrese, oltre a quelle di Provincia di Alessandria Piemonte, Provincia di Imperia Liguria, Provincia di Treviso Veneto, Provincia di Lucca e GrossetoToscana, Provincia di Fermo Marche, Provincia di Forlì-Cesena Emilia-Romagna, Provincia di Latina e Viterbo Lazio, Provincia di Perugia e Terni Umbria, Provincia di Matera Basilicata, Provincia di Caserta e Salerno Campania, Provincia di Lecce,Foggia e Taranto Puglia, Provincia di Sassari Sardegna,Provincia di Siracusa Sicilia. In questo mese di novembre queste 20 province coordinate da UPI predisporranno un unico progetto di € 2.000.000,00 comprendente le idee di ognuno replicabili in tutte le province risultate finanziate. Dopo la bellissima esperienza del progetto “Giovani: promotori della cultura antica e moderna” la Provincia di Crotone torna ancora quindi protagonista con questa nuova proposta progettuale rivolta ai giovani e non solo.