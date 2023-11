Share on Twitter

Nel pittoresco scenario di Cirò Marina, il 16 novembre, si svolgerà un importante accertamento per il riconoscimento ufficiale della “DOCG Doc Cirò Classico”.

Il Presidente del Consorzio Tutela Vini DOC Cirò e Melissa ha emesso un importante comunicazione riguardante un evento nella lunga strada verso il riconoscimento della “DOCG Doc Cirò Classico”. Dopo un periodo di intensa corrispondenza con il MASAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali), è giunto il momento di compiere un passo decisivo.

Il 16 novembre, alle ore 17:00, presso la sala “Borgo Saverona” a Cirò Marina, avrà luogo un pubblico accertamento ai sensi del Decreto Ministeriale del 6 dicembre 2021. Questo evento è fondamentale per stabilire il riconoscimento ufficiale della denominazione “DOCG Doc Cirò Classico.”

Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali sarà rappresentato da due funzionari dell’ufficio PQA IV, mentre il Comitato Vini DOP e IGP sarà onorato dalla partecipazione del Dott. Francesco Ferreri.

Questo passo avanti è il risultato di un impegno costante e del lavoro congiunto di molte parti interessate. La “DOCG Doc Cirò Classico” rappresenta un’importante tradizione vinicola e l’eredità di un territorio ricco di storia e cultura enologica. Il riconoscimento ufficiale è atteso con grande entusiasmo da tutti gli amanti del vino e gli appassionati della regione.

Il Consorzio Tutela Vini DOC Cirò e Melissa invita tutti coloro che condividono l’amore per il vino e l’apprezzamento delle tradizioni enologiche a partecipare a questo evento. La decisione che verrà presa in questa occasione avrà un impatto duraturo sulla produzione e la promozione dei vini di questa zona, contribuendo a preservare e valorizzare il patrimonio vinicolo del territorio.







Sarà un momento di grande importanza, in cui si deciderà se il “DOCG Doc Cirò Classico” otterrà il riconoscimento tanto atteso. Tutti coloro che sono coinvolti in questa straordinaria tradizione vinicola tengono il fiato in attesa di questa decisione storica.

Per informazioni consorziocirodoc@tiscali.it