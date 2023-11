La rinomata fiera Golosaria si è svolta dal 4 al 6 novembre scorso a Milano, tre giorni di esperienze gastronomiche e degustazioni eccezionali alla scoperta di sapori indimenticabili. “La tradizione èinnovazione” è stato il tema della diciottesima edizione di Golosaria Milano: per tre giorni sul palcoscenico il meglio dell’agroalimentare italiano, tra produttori storici e start-up innovative. Tra i partecipanti selezionati quest’anno a rappresentare le birre artigianali calabresi, c’è stato il Birrificio Magna Grecia, un’azienda artigianale con sede a Cirò Marina(KR), che sta conquistando il cuore degli amanti della birra in tutta Italia. Il Birrificio Magna Grecia è noto per la sua dedizione a creare birre di alta qualità che uniscono tradizione e innovazione, ispirate alla ricca storia della Calabria. Le birre proposte rappresentano un omaggio all’antica Magna Grecia, la regione dell’Italia meridionale che fu un crocevia di culture e tradizioni culinarie. Ogni birra è creata con ingredienti di alta qualità, spesso locali, che riflettono il territorio circostante. Durante Golosaria, i visitatori hanno avuto l’opportunità di apprezzare le birre artigianali del Birrificio Magna Grecia e di assaporare degli abbinamenti unici durante gli eventi proposti. Infatti, il variegato programma del percorso destinazione Calabria ha visto l’alternarsi di show cooking di altissimo livello condotti da leader del settore tra cui lo chef Antonio Petrone del ristorante Pietramare di Isola Capo Rizzuto (KR) e la talentuosa chef Federica Di Lieto che è riuscita a stregare la platea presente attraverso un piatto che ha esaltato delle eccellenze del territorio calabrese tra cui l’abbinamento di una pasta con riduzione di birra artigianale Magna Grecia e sardella del Laboratorio Lucchetta di Cirò Marina (KR). L’evento è stato impreziosito dalla partecipazione di innumerevoli autorità del settore agroalimentareitaliano tra cui il maestro Iginio Massari, Giorgione l’oste più amato d’Italia e tanti altri che insieme alla presenza del Presidente della Regione Calabria On. Roberto Occhiuto, hanno mostrato interesse e vicinanza alle aziende calabresi presenti. Ogni aziendarappresentante ciascuna nel proprio settore un’eccellenza che racconta di una Calabria Straordinaria. La partecipazione del Birrificio Magna Grecia alla Fiera Golosaria 2023 rappresenta un momento culminante per l’azienda, che mira a condividere la sua passione per la birra artigianale e la storia di una regione affascinante e variegata con un pubblico sempre più vasto.







