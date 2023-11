Share on Twitter

Il Sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, è lieto di annunciare l’attesissima Festa di San Martino, che avrà luogo il 11 Novembre 2023 presso la suggestiva Piazza Kennedy. Un’occasione unica per celebrare insieme la cultura, la musica e le radici profonde di Cirò Marina.

Programma dell’Evento

La festa inizierà alle 19:00, dando il via a una serata indimenticabile all’insegna dell’allegria e della convivialità. La protagonista di quest’anno sarà una vera e propria icona della musica calabrese, il grande Cecè Barretta, che incanterà il pubblico con le sue performance cariche di emozione e passione per la musica tradizionale.

Gastronomia Locale

I partecipanti avranno l’opportunità di deliziarsi con la degustazione dei pregiati prodotti enogastronomici locali, tra cui pregiati vini e piatti tipici che rappresentano l’autenticità e la storia della terra di Cirò Marina. I prelibati vini locali saranno accompagnati da autentici sapori che rendono la cucina calabrese rinomata in tutto il mondo.







Dettagli dell’Evento

Data: 11 Novembre 2023

11 Novembre 2023 Luogo: Piazza Kennedy – Cirò Marina

Piazza Kennedy – Cirò Marina Inizio Festeggiamenti: 19:00

19:00 Concerto di Cecè Barretta: 20:30

Invito alla Comunità

Il Sindaco Sergio Ferrari e l’intera amministrazione comunale invitano calorosamente tutti i concittadini a partecipare a questa straordinaria festa, un momento unico per rinsaldare i legami comunitari e celebrare insieme le tradizioni che rendono Cirò Marina un luogo speciale.

Brindisi sotto le Stelle

La serata culminerà con un suggestivo brindisi sotto le stelle, un momento simbolico di condivisione e gioia. Portate i vostri sorrisi e unitevi a noi per una notte magica che celebrerà l’anima autentica di Cirò Marina.

Non Mancate!

La Festa di San Martino è un’opportunità unica per immergersi nella cultura locale, assaporare le delizie culinarie e godere di una serata all’insegna della musica e della tradizione. Vi aspettiamo numerosi per festeggiare insieme e creare ricordi indelebili in questa splendida comunità di Cirò Marina.