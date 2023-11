Share on Twitter

Ancora un sconfitta immeritata per il Real Krimisa che crea tanto ma è poco lucida sotto porta e non capitalizza le tante occasioni da rete avute.

Parte subito forte il Real Krimisa infatti non passa nemmeno un minuto che la squadra cirotana va vicinissima alla con Malena che ruba palla si invola ed a tu per tu con il portiere avversario manda di poco a lato.

Il Real Krimisa continua ad attaccare con poca fortuna, all’ottavo la squadra ospite si fa pericolosa, Stumpo va largo cerca centrale Andropoli che di tacco trova l’angolino basso, Benevento e devia in angolo.

Occasione isolata per il Luzzi infatti è ancora il Real Krimisaa rendersi pericolosa, con Gentile che ruba palla salta l’uomo e trova Malena che calcia a botta sicura con il portiere ospite Filippo che si supera e devia in angolo.







Spinge sull’acceleratore il Real Krimisa ed ancora sui piedi di Malena la palla del possibile vantaggio casalingo ma la conclusione sfiora il palo e termina il suo viaggio sul fondo.

Il primo tempo che si conclude con uno 0:0 che sta stretto ai padroni di casa, almeno per le occasioni avute e non sfruttate.

I primi 5 minuti del secondo tempo vede i due portieri assoluti protagonisti prima Benevento e poco dopo Filippo salvano con interventi provvidenziali salvano le proprie squadre dal capitolare.

Il vantaggio arriva al minuto numero 10 quando Palmieri ruba palla nella propria area parte centralmente ed appoggia a destra su Malena che di prima intenzione cerca e trova Gentile a centro area e di tacco trova la rete.

Sulle ali dell’entusiasmo il Real Krimisa attacca cercando la rete del raddoppio ancora Palmieri che parte palla al piede trova Malena che da buona posizione non riesce a superare Filippo.

Al 22° è il turno di Bruno andare vicino alla rete la sua conclusione supera il portiere e va ad impattare sul palo, sulla ripartenza il Luzzi trova il pari, infatti su un’azione confusa in area cirotana alla conclusione di un batti e ribatti Stumpo riesce a girare in rete.

Il Real Krimisa si riporta in avanti in cerca del nuovo vantaggio ma è il Luzzi che a sorpresa ad un minuto dal termine trova la rete della vittoria con una conclusione sottoporta di Secco.

Ora i ragazzi di mister Surace saranno attesi dal derby in trasferta in casa del Futsal Kroton sabato 25 Novembre, mentre Domenica 26 alle 17:00 presso i campetti Eurogol il località Difesa Piana ci sarà il debutto della squadra Under 19 contro i pari età dello Spadafora Cafè Coop Luzzi.